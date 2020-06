Policjanci zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu w Gliwicach Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z katowickiej komendy wojewódzkiej zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu w Gliwicach. Śledczy zatrzymali także na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 37-latka, który w garażu obsługiwał maszynę do krojenia tytoniu przerabiającą jego liście na krajankę. Śledczy przejęli ponad tonę tytoniu i urządzenie do jego obróbki. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku wynoszą 600 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili, że w Gliwicach na jednej z posesji działa nielegalna krajalnia tytoniu.

Wczoraj, 18.06.2020 r., śledczy z KWP w Katowicach podjęli działania, po czym w garażu na gorącym uczynku zatrzymali 37-latka. Mężczyzna obsługiwał właśnie maszynę produkującą krajankę tytoniową. W sumie śledczy przejęli ponad tonę liści tytoniu, krajankę, a także zabezpieczyli urządzenie do jego krojenia, noże do maszyny oraz sprzęt służący do konfekcjonowania wyrobów akcyzowych.

Wstępnie śledczy szacują straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku na kwotę 600 tysięcy złotych. Postępowanie w sprawie prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Za wytwarzanie bez wymaganego zezwolenia oraz przechowywanie nielegalnych wyrobów akcyzowych grozi kara do 3 lat wiezienia.

(KWP w Katowicach/js)