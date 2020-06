Gorliccy policjanci skonfiskowali ponad pół tony krajanki tytoniowej oraz suszu liści tytoniu Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego gorlickiej komendy na jednej z posesji zabezpieczyli duże ilości krajanki tytoniowej, przygotowywanej do wprowadzenia na rynek.

Policjanci Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach 16 czerwca br. weszli do domu 47-letniego mieszkańca miasta i w trakcie przeprowadzonego przeszukania znaleźli kilkadziesiąt worków krajanki tytoniowej i suszu liści tytoniu, w łącznej ilości ponad 515 kg. Kryminalni zabezpieczyli znaleziony tytoń, a właściciel posesji został zatrzymany.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, czyn ten zagrożony jest karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Wprowadzając towar do legalnego obrotu, sprawca mógł w ten sposób narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 545 tys. zł. Postępowanie w sprawie prowadzi KPP w Gorlicach.

(KWP w Krakowie)