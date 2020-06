Blisko 80 tys. sztuk papierosów w rękach monieckich kryminalnych Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Monieccy kryminalni zabezpieczyli blisko 80 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wyniosłyby ponad 90 tys.zł. 66-latek, u którego znaleziono kontrabandę, za swoje postępowanie odpowie teraz przed sądem.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach sprawdzając posiadane informacje, pojechali do jednego z domów w Mońkach. Wynikało z nich, że 66-letni właściciel tej posesji może posiadać papierosy pochodzące z przemytu. Gdy policjanci pukali do drzwi jego domu, ten udawał, że go nie ma. Dopiero, gdy zobaczył policjantów wchodzących po drabinie do okna jego mieszkania, otworzył drzwi.

Informacje mundurowych potwierdziły się. Podczas przeszukania posesji, kryminalni odnaleźli w budynku gospodarczym blisko 80 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Gdyby kontrabanda trafiła na rynek, Skarb Państwa z tytułu nieopłaconych należności straciłby ponad 90 tysięcy złotych. Mężczyzna wczoraj usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. O wysokości kary zdecyduje sąd.

(KWP w Białymstoku / mg)