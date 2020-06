Wyłudzili ponad 5 milionów złotych – zostali aresztowani Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymali 4 osoby, które odpowiedzą za wyłudzenia od Skarbu Państwa należności z tytułu zwrotu podatku VAT. Sprawcy, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, pozorowali transakcje sprzedaży olejów i smarów silnikowych. W ten sposób wyłudzili ponad 5 milionów złotych. Wszyscy organizatorzy przestępczego procederu decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Na początku bieżącego roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu uzyskali informację o grupie osób, które prawdopodobnie wyłudzają od Skarbu Państwa należności z tytułu zwrotu podatku VAT. Zajmujący się sprawą policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego od razu nawiązali współpracę z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu oraz Prokuraturą Regionalną w Poznaniu.

Funkcjonariusze ustalili, że nienależny podatek VAT wyłudzają od Skarbu Państwa prezesi kilku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalone podmioty gospodarcze miały swoje siedziby na terenie Obornik, Poznania oraz Warszawy. Działalność przestępcza polegała na fingowaniu transakcji sprzedaży olejów i smarów silnikowych. Jak się okazało deklaracje podatkowe składane przez spółki były fałszowane - nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych. W ten sposób organizatorzy przestępczego procederu wyłudzili od Skarbu Państwa przeszło 5 milionów złotych.

Na postawie zebranego materiału dowodowego zajmujący się sprawą śledczy, w uzgodnieniu z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu, zaplanowali zatrzymanie ustalonych osób.

W dniach 16-17 czerwca br. policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu, przy wsparciu policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością KWP w Poznaniu oraz funkcjonariuszy z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, zatrzymali 4 osoby — kobietę i trzech mężczyzn w wieku od 31 do 47 lat. To mieszkańcy powiatu obornickiego. W przeszłości kobieta i dwóch mężczyzn byli notowani przez Policję.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenie podatku VAT. Z przestępczego procederu sprawcy uczynili stałe źródło dochodu.

17 czerwca br. wszyscy podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / kp)