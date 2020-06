Mamy ogrom energii. Oddajemy ją Kubusiowi. Kuba…Tobie – my Data publikacji 19.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przy zachodzie słońca, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podjęli wyzwanie #GaszynChallenge. Tym samym odpowiedzieli na nominację Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci oddali całą swoją energię Kubusiowi z Hajnówki, aby wesprzeć go w walce z ciężką chorobą. Do włączenia się do akcji policjanci ze stolicy Podlasia nominowali koleżanki i kolegów ze stolicy Polski.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy zachodzie słońca, odpowiedzieli na wyzwanie rzucone przez koleżanki i kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mundurowi bez wahania przystąpili do wykonania zadanie w ramach akcji #GaszynChalleng. Policjanci „pompowali” dla Kubusia z Hajnówki, aby wesprzeć go w walce ze śmiertelną chorobą jaką jest rdzeniowy zanik mięśni. Kuba …Tobie – my!!! Oddajemy Ci całą naszą energię!!! Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc, wraz ze swoimi Zastępcami, zaprosił do akcji kolejną jednostkę Policji: "jednocześnie stolica Podlasia, nominuje stolicę Polski - Komendę Stołeczną Policji".

Każdy z nas może wesprzeć akcję i pomóc chorym dzieciom, również Kubusiowi https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengekuba

#GaszynChallenge to akcja strażaków ochotników z Gaszyna. Swoim zasięgiem rozprzestrzeniła się na teren całej Polski, a także poza granice naszego kraju. Zasady są bardzo proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorych dzieci lub w łatwiejszej wersji nie zrobić pompek, ale wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne osoby lub instytucje, które mają 48 godzin na podjęcie i wykonanie zadania.