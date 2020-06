Policjant po służbie pomógł dziecku Data publikacji 22.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Posterunku Policji w Mielniku, wracając po zakończonej służbie do domu, udzielił pierwszej pomocy dziewczynce, której noga utknęła między szprychami koła roweru. Następnie funkcjonariusz odwiózł dziecko wraz z jego mamą do szpitala.

W ubiegły poniedziałek, 15.06.2020 r., funkcjonariusz z posterunku w Mielniku wracając po zakończonej służbie do domu zauważył leżący rower, a obok niego kobietę z zapłakanym dzieckiem. Policjant natychmiast zatrzymał samochód, żeby zobaczyć co się stało. Jak się okazało, kilkuletnia dziewczynka miała zakleszczoną nóżkę między szprychami tylnego koła roweru. Funkcjonariusz poprosił o pomoc przechodnia i wspólnie uwolnili nogę dziecka. Następnie swoim samochodem zawiózł matkę z dzieckiem do siemiatyckiego szpitala.

(KWP w Bałymstoku/kpa)