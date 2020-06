Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował kierowcę busa Data publikacji 22.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Krośnieńscy policjanci ustalili i zatrzymali 34-latka, który podejrzany jest o atak na kierowcę busa w Krośnie. Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

W środę, 17.06.2020 r., około 19:40, policjanci zostali poinformowani o ataku agresywnego mężczyzny na kierowcę kursowego busa. Do zdarzenia doszło na krośnieńskim dworcu autobusowym. Chwilę po zakończeniu kursu relacji Kraków – Krosno, kierowca zauważył, że we wnętrzu pojazdu znajduje się śpiący pasażer. Podczas próby rozbudzenia go, podróżny nagle zaatakował kierowcę, zadając mu kilka ciosów, po czym uciekł. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany do szpitala.

Na terenie miasta zarządzono policyjną obławę za napastnikiem. Funkcjonariusze określili kierunek, w którym sprawca się oddalił i szczegółowo przeczesywali okolicę. Mundurowi jak i policjanci w nieoznakowanych radiowozach sprawdzali osiedlowe zakamarki, mogące stanowić alternatywę ucieczki dla przestępcy. W tym czasie funkcjonariusze operacyjni rozpoczęli przeglądanie zapisu monitoringu miejskiego i typowanie sprawcy. W akcję zaangażowano policjantów prewencji, wydziału ruchu drogowego, kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz komisariatów. W stan gotowości postawiono również funkcjonariuszy sąsiednich powiatów. Prowadzone przez całą noc działania nie przyczyniły się jednak do zatrzymania sprawcy.

W czasie, gdy na terenie miasta trwała policyjna obława, policjanci służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej prowadzili działania ukierunkowane na jak najszybsze ustalenie sprawcy. Funkcjonariusze wytypowali kilka osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. W ich wyniku funkcjonariusze ustalili, że sprawcą może być 34-letni mieszkaniec Krosna. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, 20.06.2020 r., około godz. 22:00 na terenie jednej z prywatnych posesji w Krośnie.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj, 21.06.2020 r., został przesłuchany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

(KWP w Rzeszowie/js)