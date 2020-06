Policjanci ratowali małe dziki, a później pomogli przestraszonemu bocianowi Data publikacji 22.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci nie bagatelizują żadnych zgłoszeń – nawet tych najbardziej nietypowych. Jesteśmy do pomocy i dyspozycji każdego… bez wyjątku. Podczas jednej służby patrol świebodzińskiej drogówki najpierw uwolnił z boiskowej siatki dwa małe dziki, a kilka godzin później pomógł przejść przez ruchliwą jezdnię bocianowi.

W sobotni poranek, 20 czerwca br., do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie wpłynęło nietypowe zgłoszenie. Na jednym z miejscowych boisk, w siatkę zawieszoną na bramce zaplątały się warchlaki dzików. Po przybyciu na miejsce policjanci zauważyli, dwa przestraszone i wyraźnie zmęczone zwierzęta, które najprawdopodobniej musiały w nocy zaplątać się w siatkę i męczyły się w uwięzi. Jedno ze zwierząt coraz mocniej zaciskało sznurek na szyi i zaczynało się dusić. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Z pomocą zarządcy obiektu i uczestnika kursu trenerskiego przytrzymali i wyplątali z pułapki zwierzęta. Młode od razu uciekły, w kierunku w którym prawdopodobnie oczekiwała na nie ich mama. Nie była to jedyna pomoc zwierzętom tego dnia. Kilka godzin później ten sam patrol przemieszczając się drogą gminną w Świebodzinie, zauważył stojącego na środku drogi bociana. Ptak wyraźnie zmęczony, nie reagował na przejeżdżające pojazdy. Policjanci zabezpieczyli pas ruchu, a następnie idąc przed bocianem przeprowadzili go poza jezdnię.

(KWP w Gorzowie / kpa)