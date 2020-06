Kradli sprzęt elektroniczny z przesyłek kurierskich Data publikacji 22.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy policjanci zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o przestępstwa przeciwko mieniu. Łupem sprawców padł sprzęt elektroniczny będący zawartością przesyłek kurierskich. Działali na szkodę firmy, w której pracowali. 20,22,26,35 i 36-latek usłyszeli już zarzuty. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Piotrkowscy kryminalni zajęli się sprawą kradzieży przesyłek z terenu sortowni firmy kurierskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Już w dniu zgłoszenia 17 czerwca 2020 roku policjanci wytypowali i zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o złodziejski proceder. Dotarcie do kolejnych amatorów cudzego mienia było już tylko kwestią czasu. Skrupulatne działania 19 czerwca br. doprowadziły policjantów do ustalenia miejsc przebywania 20 i 22-latka, którzy byli zamieszani w sprawę kradzieży. Policjanci przeanalizowali zebrany materiał dowodowy i okoliczności kradzieży. Okazało się, że pracownicy firmy kurierskiej w okresie od maja do czerwca kradli zawartość paczek przeznaczonych do wysyłki. Łupem sprawców padły telefony komórkowe, słuchawki bezprzewodowe, smartwatche, odtwarzacze multimedialne. Złodzieje ukrywali sprzęt elektroniczny na terenie sortowni a następnie wynosili go na zewnątrz. Pięciu wspólnie działających kompanów usłyszało już zarzuty kradzieży. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

(KWP w Łodzi / kp)