Policjanci pomogli pisklakowi i małemu jeżykowi

Jaworscy policjanci ruchu drogowego mieli okazję uczestniczyć w dość nietypowej interwencji. Nietypowej, ponieważ nieczęsto funkcjonariusze mają okazję pomagać zwierzętom w potrzebie. Tym razem jednak udało im się udzielić wsparcia aż dwóm zwierzakom, najpierw pisklakowi, który wypadł z gniazda, a następnie małemu jeżykowi, który postanowił przejść przez ruchliwą jezdnię. Aby zwierzątko mogło bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi, mundurowi specjalnie dla niego zablokowali ruch.

Nieczęsto zdarzają się sytuacje, kiedy policjanci działają nie w celu ochrony życia i zdrowia obywateli, a na rzecz zwierząt, które znalazły się w potrzebie. Taką interwencję przeprowadzili funkcjonariusze ruchu drogowego – asp. Tomasz Choszowski oraz st. sierż. Kamila Uchmanowicz z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, którzy najpierw pomogli pisklakowi, który wypadł z gniazda, a za chwilę małemu jeżykowi, który chciał przejść przez jezdnię.

Policjanci wychodząc z komendy, zauważyli leżącego na ziemi pisklaka, który wypadł z gniazda. Prawdopodobnie ptaszek w czasie obfitych opadów deszczu wpadł do rynny, przy której usytuowane było gniazdo, a następnie zsunął się z niej. Podczas gdy asp. Tomasz Choszowski poszedł po drabinę, aby przy jej pomocy włożyć zwierzątko do gniazda, st. sierż. Kamila Uchmanowicz zaopiekowała się pisklakiem w radiowozie. Dzięki jaworskim funkcjonariuszom pisklę z powrotem trafiło do swojego „domu”, odzyskując utracone chwilowo poczucie bezpieczeństwa.

Jednak to nie koniec historii ze zwierzętami w roli głównej. Gdy mundurowi ruszyli w patrol ulicami Jawora, zauważyli małego jeżyka, który próbował przedostać się na drugą stronę jezdni. Dzięki jaworskim stróżom prawa, spacer jeża przebiegł spokojnie, bezpiecznie i bez zakłóceń. Jak wiadomo przechodzenie przez jezdnię jest dla zwierząt wyjątkowo niebezpieczne. Wiele z nich podczas tych wędrówek ginie. Jednak dzięki jaworskim policjantom ani jeżykowi, ani pisklakowi nie stała się żadna krzywda.

(KWP we Wrocławiu/kpa)