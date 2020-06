Policjanci po służbie zatrzymali nietrzeźwych kierowców Data publikacji 22.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Innych nietrzeźwych kierujących, którzy również mieli 2 promile alkoholu w organizmie, zatrzymali będący po służbie policjant z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno i funkcjonariusz z Olsztyna. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

W sobotę, 20.06.2020 r., nad ranem, na jednej z ulic w Białymstoku policjant z "patrolówki", będąc już po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mundurowy jadąc ulicą Bolesława Chrobrego zauważył kierującego motorowerem. Miał on wyraźny problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę funkcjonariusza, który podejrzewał, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu. Policjant zainterweniował i już po chwili zatrzymał kierowcę, od którego wyczuł alkohol. O wszystkim poinformował białostockiego dyżurnego, który na miejsce wysłał patrol Policji. Badanie alkomatem wykazało, że 22-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / js)

***

Czujność i zdecydowana reakcja szczecińskiego policjanta sierż. Mateusza Ignaca pozwoliła na wyeliminowanie z ruchu innego nietrzeźwego kierowcy, który wsiadł „za kółko” mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Uwagę funkcjonariusza z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno przykuł mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Citroen, który miał kłopoty z zachowaniem prostego toru jazdy. Kierowca swoim zachowaniem i sposobem prowadzenia pojazdu wzbudził u policjanta podejrzenie, że może być on nietrzeźwy. Funkcjonariusz przedstawił się mężczyźnie, a następnie go obezwładnił, ponieważ ten nie stosował się do wydawanych poleceń. Sierżant Mateusza Ignaca wezwał na miejsce, także kolegów będących na służbie. Przeprowadzone na miejscu badanie trzeźwości potwierdziło, że mężczyzna miał w swoim organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi wysoka kara grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Dzięki odpowiedniej postawie funkcjonariusza nietrzeźwy kierujący został wyeliminowany z ruchu. Jest to kolejny dobry przykład kiedy szczecińscy policjanci sumiennie wypełniają rotę ślubowania, pokazując, że policjantem jest się przez całą dobę.

Reagujmy, kiedy mamy informację o nietrzeźwym kierującym dzwoniąc na numer alarmowy 112. Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie zarówno dla nas, jak i naszych bliskich.

(KWP w Szczecinie / js)

***

W ubiegły czwartek, 18.06.2020 r., olsztyński policjant będący poza służbą zauważył na jednej z dróg w gminie Olsztynek kierującego pojazdem marki Opel Vectra, który poruszał się całą szerokością drogi, zjeżdżał od jednej krawędzi jezdni do drugiej, a po chwili zatrzymał auto. Wzbudziło to przypuszczenie, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Policjant natychmiast powiadomił o zdarzeniu oficera dyżurnego, a następnie po podejściu do kierującego wyczuł od niego silny zapach alkoholu. Mężczyzna był agresywny, nie wykonywał poleceń i chciał kontynuować swoją niebezpieczną jazdę. 26-latek ostatecznie został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariusza. Po chwili na miejsce przyjechał policyjny patrol, któremu policjant przekazał nietrzeźwego mężczyznę.

Badanie policyjnym alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Ponadto sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 26-latek nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, kierowanie gróźb i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie / mw)