Data publikacji 22.06.2020

Kryminalni przejęli ponad 240 tys. szt. papierosów

Policjanci z Bytomia przejęli ponad 240 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Stróże prawa zatrzymali 42-letniego mieszkańca Bytomia, który w samochodzie przewoził kontrabandę. Czarnorynkowa wartość przejętego towaru to około 75 tys. złotych. Teraz grozi mu nie tylko wysoka grzywna, ale i do 3 lat więzienia.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą bytomskiej komendy w jednej z dzielnic miasta zatrzymali dostawczego forda. Podczas kontroli okazało się, że w samochodzie znajdowały się papierosy niewiadomego pochodzenia. W trakcie czynności śledczy przechwycili łącznie ponad 240 tysięcy sztuk papierosów. Kontrabanda była pozbawiona polskich znaków skarbowych akcyzy. Czarnorynkowa wartość przejętego towaru oszacowano na około 75 tysięcy złotych. Stróże prawa z komendy do sprawy zatrzymali 42-letniego mieszkańca Bytomia. Mężczyzna już usłyszał zarzuty. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu wysoka grzywna oraz do 3 lat więzienia.

(KWP w Katowicach/kpa)