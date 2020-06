Wyzywał obcokrajowców i uszkodził samochód, policjanci zatrzymali agresywnego wandala Data publikacji 22.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę. Mieszkaniec gminy Miastko wszczął awanturę w lokalu gastronomicznym, znieważył pracujących tam obcokrajowców i jednemu z nich uszkodził samochód. Śledczy przesłuchali już wandala i przedstawili mu zarzuty znieważenia na tle narodowościowym oraz zniszczenia mienia. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

W czwartek, 18 czerwca br., dyżurny bytowskiej komendy odebrał zgłoszenie o zakłócaniu porządku przez agresywnego klienta jednego z lokali gastronomicznych w Miastku. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol.

Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że 38-letni mieszkaniec gm. Miastko będąc w lokalu gastronomicznym wszczął awanturę i zakłócał spokój. Mężczyzna wyzywał pracujących w lokalu obcokrajowców i jednego z nich opluł. 38-latek kopiąc w drzwi uszkodził także zaparkowany przed lokalem samochód jednego z mężczyzn.

Policjanci zatrzymali 38-latka i przewieźli go do komisariatu. Mężczyzna był nietrzeźwy, w organizmie miał blisko 1,5 promila alkoholu. Mieszkaniec gm. Miastko noc spędził w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Śledczy przedstawili mu zarzuty znieważenia na tle narodowościowym oraz zniszczenia mienia. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

(KWP w Gdańsku / mw)