Fałszywi policjanci w areszcie - funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby biorące udział w oszustwach „na policjanta” Data publikacji 22.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce polkowickich policjantów wpadły trzy osoby podejrzane o udział w grupie mającej na swoim koncie wyłudzenie 70 tys. zł metodą „na policjanta” od jednej z mieszkanek oraz o liczne usiłowania oszustw na szkodę innych osób. Na podstawie zgromadzonych dowodów Sąd Rejonowy w Lubinie zastosował wobec całej trójki najsurowszy z dostępnych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach po odebraniu zgłoszenia o prawdopodobnym usiłowaniu oszustwa metodą „na policjanta” natychmiast skoordynowali działania, które w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do zatrzymania sprawcy podczas próby odebrania pieniędzy od 72-letniego mieszkańca Polkowic.

Policjanci podczas kolejnych czynności operacyjnych przeprowadzonych w tej sprawie, jak po nitce do kłębka dotarli do kolejnych dwóch osób uczestniczących w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy metodą „na policjanta”. 32-latka i 34-letni mieszkaniec Świebodzic tak jak i chwilę wcześniej 32-letni mieszkaniec Lubina, również trafili do policyjnej celi.

Ostatecznie zatrzymany na gorącym uczynku mężczyzna oraz jego 34-letni kompan usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz trzech usiłowań oszustw metodą „na policjanta”. W sprawie funkcjonariusze zatrzymali również 32-letnią mieszkankę Świebodzic, która także jest podejrzana o udział w grupie przestępczej oraz w jednym z usiłowań oszustwa. Wnikliwa praca funkcjonariuszy doprowadziła do postawienia całej trójce jeszcze jednego zarzutu.

Na początku czerwca br. informowaliśmy o dokonanym na terenie Polkowic oszustwie opisywaną metodą. Z relacji pokrzywdzonej kobiety wynikało, że na jej telefon stacjonarny zadzwonił nieznany mężczyzna, który przedstawił się jako kurier z banku. Chwilę po tej rozmowie seniorka odebrała kolejny telefon. Przy słuchawce mężczyzna podający się za policjanta poinformował, że poprzednia rozmowa była prowadzona przez oszusta. „Fałszywy policjant” zapewniał, że chce jej pomóc, ale ona musi współpracować. Po czym kazał spakować pieniądze, które pokrzywdzona ma w domu i wyrzucić je przez okno. Niestety niczego nie podejrzewająca polkowiczanka zastosowała się do wskazówek przekazanych przez przestępców i wykonała wszelkie ich instrukcje, przekazując ostatecznie 70 tysięcy złotych.

Policjanci podczas czynności dochodzeniowo-śledczych ustalili, że za opisywanym przestępstwem stoi właśnie trójka osób zatrzymanych przez polkowickich kryminalnych.

Sąd Rejonowy w Lubinie po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował 32-letniego mieszkańca Lubina i 34-latka ze Świebodzic na 3, a 32-letnią kobietę na 2 miesiące.

Przypominamy! Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę czy przekazanie gotówki prosimy pamiętać o środkach ostrożności: Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewać pieniędzy na wskazane konto bankowe czy też za pomocą tzw. szybkiego przelewu. Nie działać w pośpiechu i nie podejmować od razu pieniędzy z banku - odłożyć termin wpłaty czy udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni). Poradzić się znajomych, sąsiadów, rodziny czy policjanta – nr 112. Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda od nas pieniędzy, rozłączyć rozmowę, zadzwonić pod bezpłatny numer 112 i natychmiast poinformować o takiej sytuacji. O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować POLICJĘ – nr alarmowy 112. Pamiętajmy, że ani policjanci ani urzędnicy nie żądają od nas wpłaty pieniędzy.

(KWP we Wrocławiu / mw)