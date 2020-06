Policjanci zabezpieczali niedzielne zgromadzenia w centrum Krakowa Data publikacji 22.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę małopolscy policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy z innych garnizonów, zabezpieczali kilka zgromadzeń publicznych, które koncentrowały w rejonie Rynku Głównego. Mundurowi czuwali również nad przemieszczaniem się kibiców na mecz ekstraklasy. Zabezpieczenia przebiegły stosunkowo spokojnie.

Mundurowi pilnujący porządku przed Bazyliką Mariacką

Od godzin popołudniowych na Rynku Głównym policjanci zabezpieczali kilka zgromadzeń, z czego przynajmniej dwa odbywały się równocześnie obok siebie. Działania funkcjonariuszy miały na celu zabezpieczenie porządku publicznego, a w szczególności niedopuszczenie do zakłócenia przebiegu zgromadzeń i do starć osób o odmiennych poglądach. Poza drobnymi incydentami obyło się bez poważniejszych zdarzeń o charakterze kryminalnym. W przypadku aktów agresji nawet słownej, policjanci izolowali osoby, które prowokowały do konfliktu, tak by nie doszło do eskalacji agresji i do ewentualnych rękoczynów. Kilka osób zostało wyprowadzonych z tłumu, ale skończyło się na pouczeniach, nie nakładano mandatów. Czuwający nad bezpiecznym przebiegiem zgromadzeń funkcjonariusze wylegitymowali 25 osób, nikt nie został zatrzymany.

W rejon Rynku Głównego skierowanych zostało około 240 mundurowych. Ale policjanci koncentrowali się także w okolicy, m.in. Plant, gdzie zwracali uwagę czy także na trasach dojścia, rozejścia się uczestników zgromadzeń nie dochodzi do awantur lub sytuacji konfliktowych wśród osób o antagonistycznych poglądach. W działania zaangażowani byli także policjanci ruchu drogowego, policjanci operacyjni oraz inne służby. Nasze siły otrzymały wsparcie od policjantów oddziałów prewencji z Kielc, Łodzi, Płocka, Opola i Częstochowy. W działaniach na Rynku i okolicy uczestniczyło w sumie około 500 policjantów z różnych pionów i jednostek.

Policyjne wsparcie z innych województw było konieczne także dlatego, że wczoraj po raz pierwszy od wznowienia rozgrywek na stadion przy ul. Kałuży w Krakowie wpuszczeni zostali kibice, którzy mogli oglądać sportowe zmagania na określonych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Z tej możliwości skorzystało prawie 3 200 fanów piłki nożnej. Kibice Cracovii zasiedli na trybunach zachowując od siebie przynajmniej 2 metry odstępu zajmując co czwarte krzesełko (za wyjątkiem osób mieszkających wspólnie ze sobą). Około 350 policjantów zabezpieczało przejazd i przejście kibiców na mecz ekstraklasy, a po spotkaniu ich bezpieczne rozejście się. W związku z tym wydarzeniem funkcjonariusze nie odnotowali zakłóceń ładu i porządku.

W poniedziałek z doniesień medialnych wpłynęła informacja, że w tłum jednego ze zbierających się zgromadzeń weszła (w sposób planowy) grupa osób o odmiennych poglądach, która przez moment skandowała podobne hasła, by nagle w trakcie zgromadzenia wyciągnąć transparenty i skandować odmienne poglądy. To wywołało agresję ze strony otoczenia i rękoczyny.

Przestrzegamy przed takimi prowokacjami, to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Takie prowokacje to także wyraz braku szacunku dla prawa do wolności wyrażania poglądów. Zgromadzenie to zgrupowanie osób w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Jeśli ktoś ma odmienne poglądy, nie powinien przeszkadzać w przebiegu zgromadzenia, a tym bardziej wchodzić w tłum antagonistycznie nastawionych osób – także dla swojego bezpieczeństwa. Nic nie usprawiedliwia aktów agresji, ale prowokowanie kogoś jest również naganne.