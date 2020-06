Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu oprawcy 62-letniego bezdomnego Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci ustalili i zatrzymali pierwszego ze sprawców brutalnego pobicia 62-letniego bezdomnego, do jakiego doszło 13 czerwca br. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące. W toku postępowania wykazano, że oprawca brutalnie zaatakował swoją ofiarę z błahego powodu.

13 czerwca br. na jednym z osiedli dzielnicy Pogoń doszło do bardzo brutalnego pobicia bezdomnego mężczyzny. W wyniku zdarzenia 62-latek doznał rozlicznych, skomplikowanych i groźnych obrażeń i złamań kości twarzy. Pokrzywdzony zwykł bytować w jednej z zewnętrznych wiat śmietnikowych na terenie osiedla. Jak ustalili śledczy, to właśnie to stało się zarzewiem konfliktu z jednym z mieszkańców, który okazał się sprawcą pobicia. Z ustalonego przez policjantów przebiegu zdarzenia wynika, że nastoletnia mieszkanka posesji, wyrzucając śmieci, zauważyła bezdomnego we wnętrzu wiaty, co spowodowało, że bardzo się wystraszyła. Kiedy opowiedziała o zdarzeniu partnerowi swojej matki, ten postanowił przegonić mężczyznę z miejsca bytowania. Wspólnie z inną osobą skatował 62-letniego bezdomnego. Brutalnie pobity mężczyzna został znaleziony przez mieszkańców, którzy wezwali pomoc.

Sosnowieccy policjanci ustalili, kto odpowiada za to przestępstwo, skompletowali materiał dowodowy i już kilka dni po zdarzeniu zatrzymali pierwszego ze sprawców. Doprowadzony przed oblicze prokuratora 30-latek usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące. W postępowaniu wskazano, że mężczyzna brutalnie skatował swoją ofiarę z błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie obowiązującego porządku prawnego. Okoliczności takie powodują zaostrzenie kary. Aresztowanemu grozi do 3 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)