Tata policjant – mój niebieski bohater

Ten szczególny dzień, który każdego roku obchodzony jest w Polsce 23 czerwca sprawia, że większość naszych myśli kierowana jest ku nim – ojcom. A takich w policyjnych szeregach nie brakuje. Bez względu na charakter pełnionej służby – w patrolu, w białej czapce, czy przy dochodzeniowych aktach – w oczach dziecka to właśnie tata jest bohaterem. I jak się okazuje nie potrzebna mu do tego peleryna.

Cenna każda chwila

W trakcie pełnionej służby całkowicie oddają się swojej pracy, zapewniając bezpieczeństwo innym. Każdy tata policjant ma jednak świadomość, że jego ochrony oczekują nie tylko mieszkańcy, ale i jego najbliżsi, do których wraca po pracy.

Jak przyznał braniewski dzielnicowy:

,,Nawet najcięższa służba w ułamek sekundy może zamienić się w najpiękniejszą chwilę, gdy wracasz zmęczony do domu, a w progu wita cię twoje dziecko rzucając ci się na szyję, ściskając z całych sił. Bo kocha i tęskni''.

Bez wątpienia policyjny zawód jest wymagający i nie wiadomo, z czym przyjdzie się zmierzyć funkcjonariuszom kolejnego ranka. Są dni, w których tata wychodzi z domu, kiedy jego pociechy jeszcze śpią, a wraca nocą, gdy one zdążyły już usnąć. Wtedy liczy się każda wspólna chwila.

"Nie jest łatwo w chwilach, w których uświadamiasz sobie, że wychowanie dzieci stało się głównie zadaniem ich mamy. Ale, gdy tylko nadarza się okazja – nadrabiamy stracony czas. Moje dzieci wiedzą, że tata ma bardzo ważne zadania do wykonania. To co robię, robię przecież także dla ich bezpieczeństwa"