Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci białostockiej "patrolówki" uratowali 41-latka, który próbował odebrać sobie życie. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych, mężczyzna już po kilkunastu minutach znalazł się pod opieką załogi karetki pogotowia i trafił do szpitala.

Dziś, 23.06.2020 r., nad ranem, do dyżurnego białostockiej komendy Policji zadzwoniła kobieta i powiedziała, że jej mąż chce popełnić samobójstwo. Na miejsce zdarzenia natychmiast pojechali policjanci z białostockiej "patrolówki" w składzie starszy posterunkowy Wojciech Kuśmierz oraz starszy posterunkowy Marcin Czabaj. Drzwi otworzyła im roztrzęsiona kobieta. Funkcjonariusze od razu pobiegli do łazienki, gdzie znaleźli wiszącego na skórzanym pasku mężczyznę. Jeden z policjantów przytrzymał 41-latka, a drugi nożem odciął pasek z jego szyi. Po chwili, do mieszkania weszła załoga pogotowia, której mundurowi przekazali nieprzytomnego ale oddychającego mężczyznę. 41-latek trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku/js)