Podziękowania dla policjantów od mieszkańców powiatu wołomińskiego Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju wpłynął list z podziękowaniami. Jego autorem jest małżeństwo z powiatu wołomińskiego, które pod koniec maja brało udział w wypadku motocyklowym. Małżeństwo dziękuje policjantom biłgorajskiej drogówki za to, że "... tak bardzo zaangażowali się w pomoc i ich ratowanie ...”.

Do zdarzenia doszło pod koniec maja br. w miejscowości Okrągłe. 52-letni kierowca motocykla, który podróżował wraz z żoną, prawdopodobnie w wyniku zasłabnięcia stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu. Mężczyzna został Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym przetransportowany do szpitala. Podróżująca z nim żona nie odniosła obrażeń.

Na miejscu wypadku czynności wykonywali policjanci ruchu drogowego biłgorajskiej komendy.

Niedawno uczestnicy tego wypadku przesłali do komendy list, w którym dziękują policjantom za ich postawę: „...Zajęli się nami w sposób życzliwy, serdeczny, pomocny...” tymi słowami opisuje Pan Paweł wraz z żoną asp. szt. Adama Sołtysa i sierż. szt. Anetę Ważną. Jak dalej piszą autorzy listu:„...To było bardzo miłe w tym bardzo niemiłym wydarzeniu, że obce nam osoby tak bardzo zaangażowały się w pomoc i ratowanie nas...”.

(KWP Lublin / dk)