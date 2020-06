Lekkomyślni i nieodpowiedzialni – wobec takich kierowców każdego dnia interweniują policjanci Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia policjanci drogówki wyjeżdżają do służby, by dbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. To zadanie jest bardzo trudne i pracochłonne ponieważ wciąż na naszych drogach nie brakuje tych, którzy za nic mają obowiązujące przepisy i zasady. Funkcjonariusze wielu z nich ujawniają i eliminują z dróg zanim doprowadzą do wypadku, w którym ktoś zginie. Niestety czasami głupota kierowców jest szybsza. To jednak nie powstrzymuje policjantów w trudnej walce z drogowymi piratami, ignorantami i idiotami.

Tylko w trakcie ostatnich kilkudziesięciu godzin (w dniach 21-23.06.2020) na trasach Warmii i Mazur w wypadkach drogowych zginęło 5 osób. Każdego z tych zdarzeń można było uniknąć, gdyby uczestnicy tych wypadków zachowali się na drodze zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi m.in. prędkości. Na temat tych zdarzeń pisaliśmy na naszych stronach internetowych („Weekend na drogach Warmii i Mazur. Uwaga na jednoślady!” i „Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych”).

Takich tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych, wywołanych w dużej mierze przez lekceważące i lekkomyślne podejście ich uczestników do przepisów i zasad ruchu drogowego, mogłoby być więcej. Na szczęście nie dopuścili do tego m.in. policjanci, którzy interweniowali wobec bezmyślnych kierujących oraz świadkowie, którzy powiadomili funkcjonariuszy o niebezpiecznych kierujących na drogach. Natomiast niektórym uczestnikom zdarzeń drogowych po prostu sprzyjało szczęście.

Braniewo

O dużym szczęściu może mówić pewien 19-letni mieszkaniec powiatu braniewskiego, który doprowadził do zderzenia z osobówką. 19-latek z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Niebezpieczną sytuację na drodze zarejestrowała samochodowa kamera jednego ze świadków. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (22.06.2020) po godz. 6:00 rano na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej i Kościuszki w Braniewie. Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu motorowerzyście, który następnie został przetransportowany do szpitala w Elblągu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że chwilę wcześniej 19-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy VW Sharana, w wyniku czego doprowadził do zderzenia. Sprawdzenia w służbowych systemach potwierdziły, że młody mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, a motorower, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych. 19-latek może mówić o dużym szczęściu, bo jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ku przestrodze udostępniamy nagranie tej niebezpiecznej sytuacji, zarejestrowane przez samochodową kamerę świadka.

Ładowanie odtwarzacza...

Działdowo

Policjanci powiatu działdowskiego wyjaśniali okoliczności zdarzeń drogowych, których główną przyczyną była nieuwaga kierujących pojazdami. Do tego policjanci zatrzymali nietrzeźwą kierująca po zgłoszeniu obywatelskim, którą obowiązuje zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Na terenie gminy Lidzbark w miejscowości Koty doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem marki Land Rover nie zachował należytej ostrożności podczas mijania pojazdu marki Mercedes Benz, w wyniku czego doszło do kontaktu obu pojazdów i uszkodzenia. Sprawcę kolizji, mieszkańca Lidzbarka policjanci ukarali mandatem.

Policjanci wyjaśniali też okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło na ulicy Męczenników w Działdowie. Według policyjnych ustaleń kierująca samochodem osobowym marki Nissan zbliżając się do skrzyżowania uderzyła w tył stojącego przed przejściem dla pieszych samochodu osobowego marki Opel. Uczestnicy zdarzenia, mieszkańcy Działdowa, byli trzeźwi. Również w tym przypadku kierującą Nissanem ukarano mandatem i punktami karnymi.

Z kolei w Działdowie na ul. Leśnej funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej mieszkankę Działdowa, która kierowała pojazdem marki Hyundai. Kobieta wsiadła za kierownicę auta, mimo obowiązującego ją prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jakby tego było mało, podczas kontroli okazało się, że wcześniej spożywała ona alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w organizmie kobiety. Policjanci uniemożliwili działdowiance dalsza jazdę. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi jej wydłużenie zakazu prowadzenia pojazdów, kara pozbawienia wolności do 5 lat i kara finansowa minimum 5 tys. złotych.

Elbląg

W poniedziałkowy wieczór kilka minut przed godz. 22:00 z ul. Dolnej w Elblągu na 112 dzwonili zaniepokojeni mieszkańcy. Zgłaszali, że pijany kierowca jedzie volkswagenem polo od elbląskiej starówki. Na miejsce jako pierwszy przyjechał patrol prewencji. Policjanci zagrodzili pijanemu kierowcy jezdnię i postawili na ulicy oznakowany radiowóz z włączonymi światłami uprzywilejowania. Wcześniej kierujący nie reagował na polecenia zatrzymania się. Nie mógł zareagować, bo miał zamknięte oczy. Był tak pijany, że zasnął w trakcie jazdy i w rezultacie uderzył w radiowóz. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. I tym samym jego jazda zakończyła się bez ofiar. Po przebudzeniu był bardzo agresywny. Potrzebne były kajdanki. W samochodzie były opróżnione butelki po piwie. Badanie wykazało u niego 2 promile alkoholu w organizmie. Samochód kupił sobie niedawno i miał zamiar pójść na kurs prawa jazdy. Niestety w najbliższym czasie nie będzie mógł tego zrobić. Trafił do policyjnej celi i odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwym oraz spowodowanie kolizji. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Butelki po piwie w samochodzie

Miejsce zdarzenia drogowego w Elblągu

Iława

Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności na drogach, w dalszym ciągu zdarzają się kierujący, którzy zdecydowali się prowadzić pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Tak też był w przypadku trzech mieszkańców powiatu iławskiego. Suscy policjanci podczas patrolu miasta i gminy zostali poinformowani, iż drogami gminy jeździ prawdopodobnie nietrzeźwy kierujący ciągnikiem. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku. Kiedy zauważyli pojazd postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Jednak kierowca pomimo użytych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie reagował tylko kontynuował jazdę. Następnie wjechał na pole porzucił ciągnik i uciekł. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że pojazdem kierował 32–latek. Funkcjonariusze przesłuchali świadków oraz wykonali oględziny. Mieszkaniec gminy Susz w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem. Tymczasem po zgłoszeniu przez świadka funkcjonariusze w gminie Lubawa na drodze krajowej nr 15 zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. Policjanci wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 33–latek kierował jednośladem mając 3,6 promila alkoholu w organizmie. W Kisielicach policjanci zatrzymali również do kontroli drogowej kierującego rowerem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili jego stan trzeźwości. Okazało się, że 33–latek także kierował jednośladem będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wskazało ponad 2,8 promila alkoholu w organizmie.

Lidzbark Warmiński

Policjanci pracowali w poniedziałek na miejscu wypadku, do którego doszło na trasie Dobre Miasto – Miłakowo. Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 11:00 między miejscowościami Ełdyty Wielkie – Pityny w gminie Lubomino. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia kierujący pojazdem osobowym m-ki Opel Astra zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w drzewo. 57-latek podróżował sam. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany przez załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Olsztynie. Poszkodowany w wypadku to mieszkaniec gminy Lubomino. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo – śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Policjanci zabezpieczyli ślady, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz przesłuchali świadków. Utrudnienia w ruchu trwały przez ponad 2 godziny.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie lidzbarskim

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie lidzbarskim

Olsztyn

W poniedziałek funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie na jednej z dróg w gminie Olsztynek zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Seat Toledo. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 35-latek wsiadł za kierownicą auta mając orzeczony dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami. Ponadto badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. Wkrótce odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wbrew sądowemu zakazowi. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ostróda

W poniedziałkowy poranek policjanci ostródzkiej drogówki zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zdecydowali się na jazdę "na podwójnym gazie". Pierwszy z mężczyzn wpadł w ręce policjantów tuż przed godziną 6:00. 41-letni mieszkaniec Ostródy kierował osobowym volkswagenem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Drugi z pijanych kierujących został zatrzymany przed godziną 8:00 również na terenie miasta. Mężczyzna poruszał się osobowym hyundaiem mając prawie 1 promil alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo obydwaj mężczyźni będą się tłumaczyć przed sądem. Grozi im kara 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Pisz

Jak łatwo stracić prawo jazdy przekonała się 45-letnia mieszkanka Ełku. W poniedziałek o godz. 8:00 policjanci piskiej drogówki zatrzymali jej prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. Kobieta jechała swoim audi przez miejscowość Mikosze z prędkością 108 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy, ukarali mandatem oraz nałożyli punkty karne.

Szczytno

Do zatrzymania skrajnie nieodpowiedzialnego rowerzysty doszło w poniedziałek w powiecie szczycieńskim parę minut po godzinie 17:00. W Pasymiu na ul. Polnej 38-letni mieszkaniec gminy wsiadł za kierownicę jednośladu mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zakazali mężczyźnie dalszej jazdy. Nałożyli na niego mandat karny w kwocie 500 złotych i przekazali pod opiekę rodzinie.

Następnie parę minut przed godz. 20:00 w miejscowości Burdąg w gminie Jedwabno, szczycieńscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę BMW. Mundurowi od razu wyczuli od mężczyzny silny zapach alkoholu. 45-letni mieszkaniec gminy Jedwabno został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. I tym razem intuicja nie zawiodła funkcjonariuszy. Mężczyzna „wydmuchał” blisko 2 promile.

Węgorzewo

Jazda bez uprawnień pozostaje wykroczeniem tylko dla tych, którzy wcześniej nie mieli prawa jazdy. Natomiast kierowcy, którzy kierują nadal pojazdami pomimo tego, że ich uprawnienia zostały cofnięte, po kontroli drogowej mogą spodziewać się kary pozbawienia wolności nawet do lat 2. W poniedziałkowe przedpołudnie w miejscowości Kolonia Pozezdrze policjanci węgorzewskiego ruchu drogowego zatrzymali kierującego, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Podczas sprawdzania wymaganych dokumentów okazało się, że mieszkaniec Warszawy ma cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami. 46-latek tłumaczył policjantom, że posiada uprawnienia do kierowania i na dowód tego pokazał blankiet dokumentu. Jednak te tłumaczenia nic nie pomogły. Policjanci zatrzymali dokument i uniemożliwili dalszą jazdę kierującemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 46-latek popełnił przestępstwo, prowadził samochód nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 2.

Tego samego dnia, tylko w godzinach popołudniowych policjanci węgorzewskiej drogówki w jednej z miejscowości na terenie gminy Pozezdrze zatrzymali do kontroli ciągnik rolniczy. Za jego kierownicą siedział 32-latek. W trakcie kontroli okazało się, że mieszkaniec gminy Pozezdrze posiada dwa aktualne zakazy sądowe prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna tłumaczył się, że tylko chciał pojechać na pole i pokosić trawę. Za popełnione przestępstwo polegające na niezastosowaniu się do orzeczenia sądu o zakazie kierowania pojazdami mechanicznymi 32-latek odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

(tm)