Pomoc dla nastolatki nadeszła na czas Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do operatora Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja, że kilkunastoletnia dziewczynka najprawdopodobniej z powiatu wielickiego chce popełnić samobójstwo. Z treści maila załączonego do informacji wynikało, że dziewczyna zażyła już dużą ilość leków znalezionych w domu. Te informacje zostały natychmiast przekazane oficerowi dyżurnemu wielickiej Policji.

Oficer dyżurny asp.szt. Paweł Chromy wraz z zastępcą asp. szt. Marcinem Radulskim z wielickiej jednostki rozpoczęli działania od ustalenia miejsca zamieszkania dziewczyny. W tym celu nawiązali błyskawiczny kontakt z policjantami KWP w Krakowie w celu namierzenia urządzenia, z którego została przesłana wiadomość.

Bardzo szybko ustalono, że autorką maila jest 13-letnia mieszkanka Krakowa, a nie powiatu wielickiego jak wcześniej podejrzewano. Informację tę przekazano do właściwego komisariatu w Krakowie podkreślając konieczność natychmiastowych działań z uwagi na realne zagrożenie życia dziewczynki. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Krakowie, wraz załogą karetki pogotowia pojechali pod wskazany adres, gdzie zastali 13- latkę leżącą w łóżku. Dziewczynka była bardzo osłabiona i natychmiast została zabrana do Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Niewątpliwie, gdyby nie właściwa i szybka reakcja dyżurnego oraz błyskawiczna interwencja mundurowych, mogłoby dojść do tragedii.

(KWP w Krakowie/kpa)