Nietrzeźwa jechała 145 km/h w obszarze zabudowanym Data publikacji 23.06.2020 Wrocław Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Wrocławscy policjanci zatrzymali kierującą osobowym audi, która na odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, jechała 145 km/h. Podczas gdy funkcjonariusze podchodzili do jej samochodu, kobieta zamieniła się miejscami z pasażerką, co jednak nie umknęło uwadze mundurowych. Powodem takiego zachowania była najprawdopodobniej chęć ukrycia niekorzystnych dla niej faktów, ponieważ 27-latka prowadziła auto, znajdując się pod wpływem alkoholu, a jakby tego było mało, posiadała aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu patrolując ulice stolicy Dolnego Śląska, zwrócili uwagę na kierującą osobowym audi, która jechała o wiele szybciej, niż pozwalały na to przepisy. W miejscu dokonania pomiaru jej prędkości, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h, 27-latka jechała aż 145 km/h. Policjanci postanowili jak najszybciej przerwać tę niebezpieczną jazdę.

Mundurowi zatrzymali audi do kontroli, jednak podczas podchodzenia do auta zauważyli, że kierująca zamienia się miejscami ze swoją pasażerką. Powodem takiego zachowania była zapewne obawa przed konsekwencjami, jakie może ponieść, w związku z ujawnieniem przez policjantów obciążających ją faktów.

Funkcjonariusze od razu wyczuli charakterystyczną woń alkoholu wydobywającą się z kontrolowanego pojazdu. Okazało się, że zarówno kierująca, jak i pasażerka były pod wpływem alkoholu. 27-letnia kierująca audi miała w organizmie ponad 0.7 promila alkoholu, a to jeszcze nie było wszystko, co miała na sumieniu. Sprawdzenie zatrzymanej w policyjnych systemach wykazało, że posiada ona aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do roku 2022.

Nieodpowiedzialna kierująca odpowie teraz przed sądem za swoją wieczorną przejażdżkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, a za złamanie sądowego zakazu grozić jej może sankcja karna nawet 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/kpa)