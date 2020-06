Mężczyzna poszukiwany do oszustwa na 90 tys. złotych Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Gorzowa Wlkp. pracują nad sprawą oszustwa 90-latki, która straciła 90 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię o wypadku swojej córki i pieniądze wyrzuciła przez okno. Funkcjonariusze dostali informacje o przestępstwie po trzech godzinach. Udało im się zabezpieczyć między innymi monitoring, na którym widać sylwetkę osoby mogącej mieć związek z przestępstwem.

Sprawą oszustwa 90-letniej gorzowianki zajęli się funkcjonariusze kryminalni, którzy zbierali informacje mogące doprowadzić do zatrzymania osób biorących udział w przestępstwie. Policjanci skrupulatnie analizowali zebrane ślady. Na materiale z jednego z zabezpieczonych monitoringów nagrany został mężczyzna, który może mieć związek z przestępstwem. Przypomnijmy, że do oszustwa doszło 17 czerwca 2020 roku. 90-letnia kobieta uwierzyła, że jej córka miała wypadek. 90 tysięcy złotych wyrzuciła przez okno. Po pieniądze mające być kaucją przyszedł mężczyzna. Kobieta dopiero po pewnym czasie uświadomiła sobie, że została oszukana. Więcej informacji TUTAJ.



Policjanci od pozyskania pierwszej informacji ruszyli do działań. Efektem są zabezpieczone monitoringi i zebrane ślady. Na jednym z nagrań widać mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Policjanci zwracają się do kierowców, którzy 17 czerwca br. w godz. między 12:00 a 13:00 przejeżdżali ulicą Wyszyńskiego (na odcinku Borowskiego-Mickiewicza) i mają w swoich samochodach wideorejestratory. Nagrany materiał może stanowić ważny dowód i doprowadzić do zatrzymania podejrzanych. W tej sprawie można kontaktować się z gorzowską Policją.

(KWP w Gorzowie/ mw)