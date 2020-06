Służyć ludziom obowiązek i przywilej Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję podjął wczoraj patrol ruchu drogowego z opoczyńskiej policji. Funkcjonariusze pełnili służbę na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Feliksów. Przed godziną 20.00 do radiowozu podbiegła pasażerka toyoty, była bardzo zdenerwowana. W krótkiej rozmowie poinformowała policjantów, że w samochodzie jedzie z nimi kilkuletnia córka, której życie jest zagrożone.

W związku z chorobą i nagłym pogorszeniem stanu dziecka rodzina musiała jak najszybciej dostać się do Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Sytuacja była bardzo poważna. Policjanci bez wahania zgodzili się pomóc zrozpaczonym rodzicom. Po drodze dołączyli do nich funkcjonariusze z ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Pod podwójną eskortą policyjną w kilkadziesiąt minut rodzina bezpiecznie dotarła do łódzkiego szpitala. Dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy.

Małej Ewie życzymy powrotu do zdrowia. Cieszymy się, że choć tak mogliśmy pomóc. Dziękujemy także wszystkim kierowcom, którzy w odpowiedzialny sposób, widząc dwa radiowozy na sygnałach umożliwiali bezpieczny przejazd.

(KWP w Łodzi / kp)