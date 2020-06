Lubuscy policjanci w charytatywnej akcji #GaszynChallenge Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podjęli wyzwanie i dołączyli do akcji #GaszynChallenge, wspierając dzieci chore na SMA - Zosię i Franka. To ważne, aby z naszej strony płynął wyraźny sygnał do pomocy wszystkim potrzebującym. Tym bardziej, kiedy pomocy tej potrzebują mali wojownicy.

Chronić i pomagać to policyjna dewiza. Lubuscy stróże prawa codziennie ratują ludzkie życia. Są do dyspozycji tych, którzy tego potrzebują wykazując się skutecznością i pełnym profesjonalizmem. Tym razem policjanci postanowili pomóc w nieco inny, nietypowy sposób i wesprzeć dzieciaki z SMA podejmując wyzwanie #GaszynChallenge. Zasady tej akcji są proste - osoby biorące w niej udział wykonują co najmniej 10 pompek, a następnie wpłacają pieniądze na leczenie dzieci.

Pomocy i wsparcia potrzebują właśnie Zosia i Franek, którzy cierpią na SMA. Niezbędna jest pomoc finansowa na lek, który powstrzyma wyniszczającą chorobę. Przez nagłośnienie tej akcji proces zbierania funduszy może zostać przyspieszony. Zróbmy to wspólnie wpłacając pieniądze w zbiórce na stronie www.siepomaga.pl. Od naszej inicjatywy zależy ich zdrowie. Zatem wszystkie ręce na pokład.

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/franekwojownik

Po wykonaniu zadania lubuscy policjanci nominowali do akcji #GaszynChallenge Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/kpa)