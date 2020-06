Policjanci pomogli półprzytomnej 94-letniej kobiecie Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jaworscy policjanci pomogli samotnie mieszkającej 94-latce, która zasłabła w swoim mieszkaniu. Funkcjonariuszy zaalarmował zaniepokojony syn kobiety, który nie mógł nawiązać kontaktu z matką. Mundurowi wspólnie ze strażakami zmuszeni byli wybić okno w mieszkaniu seniorki, by jak najszybciej dostać się do środka. Kobieta leżała na podłodze półprzytomna i bardzo osłabiona. Szybka reakcja funkcjonariuszy pozwoliła zapobiec tragedii. 94-latka trafiła pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Bycie policjantem nie oznacza tylko egzekwowania od obywateli stosowania się do obowiązujących przepisów czy ścigania przestępców, ale przede wszystkim jest to niesienie pomocy osobom w potrzebie. Mogła się o tym przekonać 94-letnia kobieta, która znalazła się w sytuacji zagrażającej jej życiu.

Dyżurny jaworskiej komendy otrzymał informację dotyczącą samotnie mieszkającej 94-latki, której życie i zdrowie mogło być zagrożone. Osobą zgłaszającą był jej syn, który od dłuższego czasu nie mógł się dodzwonić do swojej matki. Co więcej, kobieta miała problemy ze zdrowiem, dlatego mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze szybko przystąpili do działania. W związku z faktem, że kobieta nie otwierała drzwi, mundurowi postanowili wykorzystać pomoc strażaków, aby dostać się do mieszkania seniorki. Podczas takich interwencji liczy się przede wszystkim czas, gdyż nie wiadomo, w jakim stanie znajduje się osoba potrzebująca pomocy.

Policjanci wspólnie ze strażakami, przy pomocy wysięgnika koszowego, dostali się na piętro budynku w pobliże mieszkania kobiety. Po krótkim rozpoznaniu, mundurowi podjęli decyzję o wybiciu szyby w oknie, aby dostać się do środka lokalu. Kiedy weszli do mieszkania, w jednym z pomieszczeń zastali leżącą, półprzytomną kobietę. Seniorka była bardzo osłabiona. Niezwłocznie udzielono jej pierwszej pomocy, a załoga pogotowia ratunkowego, która pojawiła się na miejscu, podjęła decyzję o zabraniu 94-latki do szpitala.

Szybka reakcja policjantów oraz sprawna współpraca z innymi służbami pozwoliły uniknąć tragedii.

(KWP we Wrocławiu / dk)