Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą - jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wakacji

Przed nami tak oczekiwany przez wszystkich okres wakacji. Dla wielu z nas będzie to czas urlopów i wypoczynku nad wodą. Wypoczywając, nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie. Pamiętajmy o tym, że to od nas zależy jak i czy bezpiecznie spędzimy czas wolny. Stosujmy się również do obostrzeń związanych z koronawirusem. W przestrzeni publicznej zachowujmy bezpieczną 2-metrową odległość od innych osób, a jeżeli z różnych powodów jest to niemożliwe zasłaniajmy usta i nos.

Podczas wakacyjnych działań policyjni motorowodniacy, patrole zmotoryzowane i piesze zadbają o bezpieczeństwo wszystkich turystów odwiedzających nasz powiat. Drogówka będzie natomiast czuwać, aby wszyscy bezpiecznie dotarli najpierw w miejsca swojego wypoczynku, a później bezpiecznie wrócili do swoich domów.

Bezpieczne wakacje i dom

Przed wyjazdem pomyślmy również o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna (również piwniczne i dachowe) zostały zamknięte. Pamiętajmy także o zabezpieczeniu garażu i pomieszczeń gospodarczych oraz zakręceniu zaworów z wodą i gazem. Zastanówmy się, czy gotówka i biżuteria podczas naszego wyjazdu nie będzie bardziej bezpieczna na koncie, czy w skrytce bankowej niż w domu.

Poprośmy zaufaną osobę, by podczas naszej nieobecności zaopiekowała się mieszkaniem, pozostawiając jej numer telefonu, pod którym w każdej chwili będzie mogła się z nami skontaktować. Podczas dłuższej nieobecności warto zadbać o to, by w naszej skrzynce pocztowej nie gromadziła się większa ilość korespondencji, która jest dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że mieszkanie lub dom stoją puste. Dobrym rozwiązaniem są programatory czasowe, dzięki którym w różnych porach dnia w mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności domowników.

Bezpieczne wakacje w trasie

Na drogach naszego powiatu pojawi się zwiększona ilość patroli ruchu drogowego, aby podróż na często długo oczekiwane wakacje, odbyła się bezpiecznie. Więcej patroli będzie także w pobliżu przystanków komunikacji publicznymi środkami transportu. Policjanci zadbają również o to, aby dzieci i młodzież podróżowały sprawnymi autokarami. Jeśli nauczyciel, rodzic czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej podróży, a swoje wątpliwości zgłosić policjantom. Zachęcamy także do wstępnej weryfikacji autobusów szkolnych, wycieczkowych sprawdzając podstawowe informacje o danym pojeździe na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl. Może to zrobić każdy rodzic. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu.

Jeśli planujemy podróż samochodem, sprawdźmy wcześniej jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie. Obowiązkowo w aucie powinna znajdować się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, ale warto też zadbać o inne przedmioty, takie jak apteczka czy kamizelka odblaskowa. Z uwagi na wzmożony ruch na drogach, warto przygotować się wcześniej i pomyśleć o drogach alternatywnych. Dzięki temu, w przypadku utrudnień na drodze, spowodowanych pracami drogowymi czy zdarzeniem drogowym, będziemy mogli pojechać inną drogą. W dłuższą trasę warto wyjechać wypoczętym, najlepiej po 7 - 8-godzinnym śnie. Analizując czas, w jakim chcemy przejechać zaplanowany dystans, powinniśmy przewidzieć przerwy, które pozwolą nam pokonać zmęczenie i odpocząć od siedzącej pozycji. Korzystając ze środków komunikacji publicznej, zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, lotniskach, w zatłoczonych pociągach i autobusach. Podróżując koleją unikajmy pustych przedziałów, starajmy się też nie spać w trakcie podróży. Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty starajmy się trzymać przy sobie. Bądźmy również ostrożni w kontaktach z nieznanymi osobami, zwłaszcza nie przyjmujmy od nich żadnych poczęstunków. Pamiętajmy, że pozostawienie bagażu bez opieki grozi nie tylko utratą naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Bezpieczne wakacje nad wodą

Policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo wypoczywających na najbardziej popularnych akwenach na terenie powiatu m.in. na odcinku od Jeziora Charzykowskiego, poprzez Karsińskie aż do zapory w miejscowości Mylof.

W okresie letnim niestety zdarza się również, że dochodzi do utonięć. Najczęstszą przyczyną utonięć jest brawura, słabe rozpoznanie zbiornika wodnego, brak umiejętności lub odpowiedniego przygotowania do pływania. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedną z głównych przyczyn utonięć był spożywany przed wejściem do wody alkohol. By zapobiegać tego typu wypadkom, policjanci biorą udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” organizowanej pod patronatem i z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do akcji aktywnie włączyli się wszyscy policjanci, a w szczególności profilaktyk oraz dzielnicowi, którzy radzą, uczą i ostrzegają, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i korzystać z jej uroków, unikając potencjalnych zagrożeń.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik.

Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy.

Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią.

Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu;

Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze, żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.

Bezpieczne wakacje w mieście

Nie zapominamy również o tych, którzy pozostają w swoich domach. W czasie wakacji wzmożone zostaną kontrole najbardziej uczęszczanych miejsc rekreacji, rozrywki i wypoczynku. Patrolami przy kąpieliskach oraz patrolami miasta, szczególnie parków i dużych terenów rekreacyjnych zajmą się patrole prewencji i wodniacy, którzy będą kontrolować te rejony zarówno z wody jak i przemieszczając się pieszo.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie wolnego czasu. Warto porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas jazdy rowerem) czy sięganiem po różnego rodzaju używki. Zainteresujmy się, z kim nasza pociecha spędza czas poza domem.

