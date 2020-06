Szczęśliwy finał poszukiwań 87-latka Data publikacji 23.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 87-latka, który wczoraj wyszedł z domu i nie powrócił. O zaginięciu mężczyzny rodzina powiadomiła natychmiast służby z uwagi, iż mężczyzna chorował. W ciągu kilku godzin od zgłoszenia, stróże prawa odnaleźli starszego mężczyznę, który błąkał się po lesie. Senior był totalnie przemoknięty, bo były ulewne opady deszczu. Na szczęście nic mu się nie stało i trafił do swojej rodziny.

Wczoraj funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 87-letniego mieszkańca powiatu kozienickiego. Mężczyzna wyszedł z domu około godz 10. i nie wrócił do późnych godzin popołudniowych. Było to tym bardziej niepokojące, że senior cierpi na zaniki pamięci. Początkowo rodzina na własną rękę próbowała odnaleźć staruszka. Jednak nie przyniosły one efektu i powiadomiła kozienicką Policję.

Dzięki dobrze zorganizowanej akcji poszukiwawczej mężczyzna został odnaleziony jeszcze tego samego dnia w lesie oddalonym ok. 2 km od miejsca zamieszkania. Mężczyzna był totalnie przemoknięty z uwagi na ulewne deszcze. Na szczęście nic mu się nie stało. Przebadany przez lekarza, szczęśliwie został przekazany swojej rodzinie.



Autor: asp. Ilona Tarczyńska