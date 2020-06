Mężczyzna, który celowo potrącił psa został zatrzymany Data publikacji 25.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Myśleniccy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę potrącenia psa w Biertowicach. Mężczyzna widząc idącego drogą czworonoga, najpierw zatrzymał się, a następnie z impetem ruszył i celowo wjechał w zwierzaka.

Na jednej z internetowych grup, oficer prasowy myślenickiej komendy natrafił na anonimową relację świadka zdarzenia drogowego. Wynikało z niego, że mogło dojść do przestępstwa. Świadek twierdził, że widział jak samochód potrącił psa, a sposób, w jaki zachował się kierowca wskazywał na to, że zrobił to celowo.



Od tego momentu rozpoczęły się intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy oraz odnalezienia potrąconego pieska. Jeszcze tego samego dnia, policjanci ustalili świadków oraz zdobyli nagranie z monitoringu pokazujące całe zdarzenie i potwierdzające brutalne działanie sprawcy. Po kilku dniach intensywnej pracy kryminalni namierzyli kierowcę. 24 czerwca br. 24-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego został zatrzymany i wkrótce stanie przed obliczem sądu. Usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami, a prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat więzienia i 100 tysięcy złotych grzywny. Jeżeli sąd uzna, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, może wymierzyć karę 5 lat więzienia. Pies został odnaleziony i już powrócił do swoich właścicieli.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania sprawcy zdarzenia, a w szczególności internautom.

(KWP w Krakowie/js)