Areszt za zabójstwo i pobicie ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 25.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie dwaj mężczyźni, którzy śmiertelnie pobili 52-letniego mieszkańca Grajewa. Zatrzymany 46-latek usłyszał zarzut zabójstwa, a 29-latek pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

O tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w jednym z mieszkań na terenie Grajewa, dyżurny grajewskiej komendy został powiadomiony w minioną niedzielę, 21.06.2020 r., tuż po godzinie 12:00. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia, gdzie znaleźli leżącego na podłodze nieprzytomnego mężczyznę. Będący na miejscu lekarz z karetki pogotowia orzekł zgon 52-latka. W mieszkaniu, pod nadzorem prokuratora pracowali grajewscy kryminalni i funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Intensywna praca śledczych i zebrane dowody pozwoliły na wytypowanie podejrzanych o brutalny napad i zabójstwo. To trzej mieszkańcy powiatu grajewskiego w wieku 29, 35 i 46 lat. Już kilka godzin po zgłoszeniu dwóch z podejrzanych było w rękach grajewskich policjantów. Trzeci z mężczyzn ukrywał się do poniedziałku. W nocy został zatrzymany przez policjantów w jednym z mieszkań na terenie Grajewa.

Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że w nocy z soboty na niedzielę nietrzeźwy 35 i 46-latek siłą wdarli się do mieszkania 52-latka. Trzeci z nich został na zewnątrz budynku. Napastnicy brutalnie pobili 52-latka. W trakcie brutalnego zajścia 46-latek zadał mężczyźnie śmiertelne ciosy narzędziem przypominającym kij bejsbolowy. Po wszystkim mężczyźni oddalili się z miejsca.

Mieszkańcy powiatu grajewskiego usłyszeli już zarzuty. 46-latek odpowie za zabójstwo i naruszenie miru domowego. 29-latek usłyszał zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenia pomocy poszkodowanemu i naruszenia miru domowego. Zarzut nieudzielenia pomocy i naruszenia miru domowego usłyszał również 35-latek. Decyzją Sądu Okręgowego w Łomży 29 i 46-letni mieszkańcy powiatu grajewskiego najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku/kpa)