Jechał z prędkością 171km/h w terenie zabudowanym Data publikacji 25.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Grupa "Speed" po raz kolejny pokazała swoją skuteczność. Tym razem policjanci z gorzowskiej drogówki wyeliminowali z ruchu 28-latka, który passatem gnał 171 km/h. Podczas jazdy wyprzedzał kolumnę aut. Manewr ten był bardzo niebezpieczny zwłaszcza, że miał miejsce na podwójnej linii ciągłej oraz na przejściu dla pieszych. Kierujący stracił prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu.

Działają na terenie całego województwa lubuskiego. Zatrzymują tych najbardziej krewkich zmotoryzowanych, którzy z dróg publicznych uczynili sobie tor wyścigowy. W wielu sytuacjach nad pokorą górę biorą emocje. To zły doradca, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z młodymi, niedoświadczonymi kierowcami. Tym razem o skuteczności działania powstałej 11 miesiący temu grupy "Speed" przekonał się 28-letni mieszkaniec powiatu gorzowskiego. Ten jadąc osobowym passatem zdecydował się na nieodpowiedzialny manewr. Podczas wyprzedzania kolumny aut gnał z prędkością 171 km/h, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h. Wyprzedzanie miało również miejsce w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych, z którego w tym czasie na szczęście nikt nie korzystał. Wówczas mówilibyśmy o tragedii reakcja mundurowych poruszających się radiowozem nieoznakowanym z videorejestratorem mogła być tylko jedna- zabezpieczenie prawa jazdy oraz odstąpienie od mandatu, który w tej sytuacji byłby niewystarczający, na rzecz skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

W skład patrolu grupy "Speed", który dokonał zatrzymania wchodzą st. sierż Sławomir Gaweł i st. sierż Bartosz Gręda.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)