Daj 5taka dla dzieciaka Data publikacji 25.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Daj 5taka dla dzieciaka” to nowy challenge, wymyślony przez naszego dzielnicowego, tatę 3-letniej Laury. Wszystko po to, aby pomóc swojej córeczce i innym dzieciom. Koszt zabiegu to ponad milion złotych. Niestety, wciąż brakuje pieniędzy na operacje serduszka Laury. Cel jest prosty – w jak najkrótszym czasie zebrać potrzebne pieniądze. Pomóżmy małej Laurze, która po prostu chce żyć.

O Laurze mówiliśmy już wielokrotnie. To córka naszego kolegi sierż. sztab. Przemysława Biela – funkcjonariusza I Komisariatu Policji w Opolu. Jeszcze przed narodzinami dziewczynki jej rodzice dowiedzieli się, że ma chore serce. Jedynym ratunkiem była operacja, która odbyła się zaraz po urodzeniu, w niemieckiej klinice w Munster. Wtedy ruszyła też pomoc dla Laury.

Zorganizowana została zbiórka pieniędzy, a koledzy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu przeprowadzili akcję "600 km. dla Laury". Policjanci na rowerach pokonali trasę z Opola do Świnoujścia. Po drodze odwiedzali różne jednostki Policji. Wszystko po to, aby jak najwięcej osób usłyszało historię małej Laury i włączyło się w zbiórkę pieniędzy. Dzięki dobrym sercom i życzliwości udało się wtedy zebrać pieniądze na potrzebną pomoc.

Niestety to nie koniec. Laura musi przejść jeszcze jedną operację, by mieć szansę dalej żyć. Teraz czeka ją operacja w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt to ponad milion złotych. Taka kwota przerasta możliwości finansowe rodziców. Dlatego liczy się każda złotówka i każda z nich jest na wagę życia. Nie bądźmy obojętni. Pomóżmy małej Laurze, która po prostu chce żyć.

Każdy kto chce pomóc Laurze, może wpłacać pieniądze na konto fundacji siepomaga:

https://www.siepomaga.pl/laura-biel