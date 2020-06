Pamiętamy Data publikacji 28.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasz kolega sierżant Jarosław Wasążnik zginął 27 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

SIERŻANT WASĄŻNIK JAROSŁAW

ur. 1969 r. - zm. 1993 r.

Policjant Komendy Rejonowej Policji w Otwocku woj. warszawskie

Służbę w Policji pełnił od 16 października 1991 r., od stanowiska aplikanta. Od 1 sierpnia 1992 r., był policjantem plutonu pogotowia policyjnego i patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Otwocku.

W dniu 28 czerwca 1993 r., w Otwocku załoga radiowozu, w skład której wchodził st. post. Jarosław Wasążnik, została powiadomiona przez przechodnia, że jedną z ulic biegnie mężczyzna, który trzyma w dłoni broń palną. Załoga ta natychmiast udała się we wskazany rejon. Policjanci dojechali do miejsca, w którym znajdował się uzbrojony mężczyzna. St. post. Jarosław Wasążnik wysiadł z radiowozu z zamiarem jego zatrzymania. Wysiadając wyjął broń służbową. Gdy wymierzył ją w kierunku mężczyzny i wezwał go do zatrzymania okrzykiem "stój, policja", sięgnął on po broń, którą posiadał przy sobie i oddał z niej trzy strzały do st. post. Wasążnika, dwukrotnie raniąc go w klatkę piersiową i w rękę. Pomimo odniesionych ran policjant zdołał użyć broni służbowej. Ranił również mężczyznę, który okazał się sprawcą zabójstwa kobiety w jednym z mieszkań Otwocka.

St. post. Jarosław Wasążnik zmarł na miejscu zdarzenia. Ranny został w nim również drugi policjant z patrolu, któremu skuteczną interwencję uniemożliwiło zacięcie się pistoletu.

St. post. Jarosław Wasążnik odznaczony został pośmiertnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Awansowany pośmiertnie na stopień sierżanta.

(KGP/js)