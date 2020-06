Szczęśliwy finał poszukiwań 41-latki Data publikacji 26.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 41-latka z gm. Wola Uhruska wyszła na jagody i zgubiła się w lesie. O tym, że nie może znaleźć drogi do domu po dłuższym czasie błąkania się po lesie powiadomiła służby. Na miejsce skierowano policjantów z Woli Uhruskiej i Włodawy. Po niespełna godzinie kobieta została odnaleziona. Cała i zdrowa wróciła do domu.

41-letnia mieszkanka gm. Wola Uhruska wczoraj 25 czerwca br. przed południem zadzwoniła na nr alarmowy informując, że zgubiła się w lesie. Nie potrafiła wskazać gdzie jest, bo chodziła już dłuższy czas i nie mogła znaleźć drogi do domu. Zaniepokojona powiadomiła służby ratownicze. Na miejsce dyżurny włodawskiej komendy skierował policjantów z Włodawy i Woli Uhruskiej. O konieczności włączenia się w poszukiwania powiadomiono również inne służby.

Kierownik Posterunku Policji w Woli Uhruskiej utrzymywał stały kontakt telefoniczny z kobietą i po kilkudziesięciu minutach poszukiwań odnalazł ją w lesie. Kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej i została odwieziona do domu.

Wybierając się do lasu pamiętajmy, by powiadomić bliskich o tym, gdzie idziemy i o której zamierzamy wrócić, a przede wszystkim pamiętajmy o zabraniu naładowanego telefonu oraz, by nie zapuszczać się w nieznane tereny.

(KWP w Lublinie / kp)