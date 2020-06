Policjanci w porę zdążyli z pomocą 18-latce Data publikacji 26.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu oświęcimskiego przeprowadzili błyskawiczną i skuteczną nocną akcję poszukiwawczą. Nad brzegiem jednego ze stawów rybnych odnaleźli 18-latkę, która zażywając dużą ilość leków próbowała targnąć się na własne życie. W tym przypadku niezwykle ważna była szybka reakcja rodziny.

Wczoraj (25.06.2020) tuż przed godziną 23.00 oficer dyżurny został zaalarmowany przez mieszkańca jednej z miejscowości powiatu oświęcimskiego o zaginięciu jego 18-letniej córki.

Z relacji zgłaszającego wynikało, że dziewczyna wyszła z domu około godziny 21.30 i do chwili obecnej nie powróciła. Na podstawie wskazówek uzyskanych od rodziny zaginionej policjanci ustalili wszystkie miejsca, w których mogła przebywać dziewczyna. Jednym z ulubionych miejsc był znajdujący się w pobliżu domu kompleks leśny oraz stawy rybne. Od tego rejonu policjanci zaczęli poszukiwania. W niespełna godzinę jeden z patroli odnalazł nastolatkę leżącą nad brzegiem stawu. Obok młodej kobiety znajdowały się porozrzucane puste opakowania po lekarstwach. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy w międzyczasie wzywając Pogotowie Ratunkowe. 18-latka pod opieką ratowników medycznych została przewieziona do szpitala na leczenie. Powodem, dla którego próbowała się targnąć na życie był zawód miłosny.

W tym przypadku dzięki szybkiej reakcji rodziny oraz skutecznym działaniom policjantów udało się uratować życie nastolatki. Policjanci apelują więc do wszystkich, o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby najbliższe, które z różnych powodów znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Nie lekceważenie problemu i mocne wsparcie rodziny czy znajomych daje możliwość szybkiego wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Policjanci niejednokrotnie pomagają osobom w trudnych sytuacjach życiowych, najpierw interweniując, a później inicjując pomoc fachowców z różnych ośrodków udzielających wsparcia w kryzysie. Pamiętajmy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej czy Poradnie Psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Ważne, aby nie pozostawać z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie.

(KWP w Krakowie/kpa)