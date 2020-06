Zaginiona i zdezorientowana 86-latka odnaleziona przez policjanta po służbie Data publikacji 26.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Schorowana 86-latka wyszła z domu, a jej zaginięcie zgłosili zaniepokojeni bliscy. Dzięki policjantom szybko się jednak odnalazła. Zdezorientowaną kobietę na przejściu dla pieszych na ruchliwej drodze zauważył policjant po służbie. Powiadomił dyżurnego i dzięki temu kobieta cała i zdrowa wróciła pod opiekę bliskich.

Gorzowscy policjanci informacje o zaginięciu kobiety otrzymali w czwartek (25.06.2020 r.) po godzinie 18.00. Bliscy informowali, że 86-latka jest schorowana i może mieć problem z orientacją. Z domu mogła wyjść kilkadziesiąt minut wcześniej. Po kilku informacjach było wiadomo, że trzeba działać szybko, by starsza kobieta nie zdążyła zbyt daleko odejść.

Kiedy policjanci rozpoczęli poszukiwania pojawiła się informacja o zdezorientowanej kobiecie, na którą natrafił policjant kryminalny ze Skwierzyny. Był po służbie kiedy na przejściu dla pieszych, na ruchliwej ulicy Walczaka, zauważył starszą kobietę. Jej zachowanie od razu go zaniepokoiło i postanowił to sprawdzić. Po kontakcie z kolegami z Gorzowa szybko okazało się, że jest to 86-latka, która wyszła z domu i nie potrafiła samodzielnie do niego wrócić. Na miejscu pojawił się patrol i bliscy kobiety. Kobieta cała i zdrowa mogła wrócić do domu.

Ta sytuacja to kolejny przykład na to, że policjantem jest się przez cały czas, nie tylko podczas służby. Dociekliwość kryminalnego ze Skwierzyny spowodowała, że kobieta nie odeszła dalej od swojego domu i mogła bezpiecznie do niego wrócić.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)