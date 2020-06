Życiu mężczyzny zagrażało niebezpieczeństwo. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 26.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Krosna Odrzańskiego uratowali życie mężczyzny, który ranił się nożykiem do tapet i uciekł w kierunku rzeki. Funkcjonariusze szybko ruszyli do akcji, zlokalizowali mężczyznę i udzielili mu pierwszej pomocy. Ich sprawne i profesjonalne działanie pozwoliło uratować ludzkie życie.

W niedzielę 21 czerwca br., przed godziną 19:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Z przekazywanych informacji wynikało, że zranił się on nożykiem do tapet i uciekł w kierunku rzeki. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Wydziału Prewencji — sierż. szt. Daniela Stępnia oraz sierż. Filipa Kulika.

Funkcjonariusze szybko ruszyli do akcji, dotarli do rannego mężczyzny i udzielili mu pierwszej pomocy. Stróże prawa poprzez założenie opatrunku i uciskanie rany zatamowali krwawienie oraz monitorowali jego czynności życiowe do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Następnie po przybyciu karetki, przekazali mężczyznę w ręce ratowników. Dzięki zaangażowaniu, sprawnemu i profesjonalnemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)