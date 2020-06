Podnoszący się poziom Wisły odciął mężczyzn od lądu Data publikacji 26.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóm mężczyznom, odciętym od lądu z powodu podnoszącego się wciąż poziomu Wisły, pomogli policjanci z Komisariatu Rzecznego oraz strażacy z Jednostki Ratownioczo-Gaśniczej 1 i Jednostki Ratownioczo-Gaśniczej 5. Poranna akcja zakończyła się szczęśliwie. Ostrzegamy jednak przed wciąż podnoszącym się poziomem wody w Wiśle. Już dziś ścieżki rekreacyjne wzdłuż prawego brzegu rzeki są miejscami zalane. W weekend woda ma przekroczyć nawet 4 metry, dlatego policjanci wodni apelują o rozwagę podczas przebywania nad wodą.

Odcięci od lądu wysokim stanem Wisły mężczyźni, zatelefonowali w godzinach porannych do Komisariatu Rzecznego z prośbą o ratunek. Po nocy spędzonej w namiocie okazało się, że zewsząd otacza ich płynąca woda i nie mają, jak dostać się na suchy ląd.

Na ratunek ruszyły dwa patrole policji rzecznej – motorowodny i zmotoryzowany. Szybko okazało się jednak, że dotarcie do potrzebujących osób nie jest takie proste. Od strony wody motorówka nie mogła dopłynąć z uwagi na płyciznę i obawę uszkodzenia śruby silnika. Do akcji ratunkowej zostały włączone dwa zastępy specjalistycznych jednostek straży pożarnej JRG1 oraz JRG5. Za pomocą lekkiego pontonu z małym zanurzeniem dotarto do mężczyzn i bezpiecznie przewieziono ich na suchy ląd. Uratowani nie potrzebowali pomocy medycznej. Nie utracili również nic z posiadanego przy sobie mienia.

Ostrzegamy osoby wybierające na się nad brzegi Wisły w celach rekreacyjnych czy sportowych przed wciąż podnoszącym się stanem wody w Wiśle. Prognoza przewiduje podniesienie się poziomu ponad 4 metry. Obecnie mamy 328 centymetrów i miejscami ścieżki rekreacyjne są zalane. Większość warszawskich plaż również jest już pod wodą.

Apelujemy o rozwagę i rozsądek podczas przebywania nad wodą nie tylko w Warszawie. W większości rzek poziom wody zwiększa się, niosąc ze sobą zabrane po drodze m.in. konary drzew. Silny nurt i przeszkody w wodzie mogą być śmiertelnie niebezpieczne szczególnie dla osób próbujących kąpieli.

(KSP / kp)