Policjanci pomogli dotrzeć do szpitala rodzącej kobiecie Data publikacji 26.06.2020 Służba w Policji jest jednym z nielicznych zawodów, w których niemal każdego dnia można pomóc innemu człowiekowi czy zapobiec nieszczęściu. Sytuacje te dają mundurowym wiele satysfakcji. Takie uczucia towarzyszyły naszym kolegom z opoczyńskiego wydziału ruchu drogowego, którzy po raz kolejny pomogli dojechać szybko i bezpiecznie do szpitala. Tym razem pomocy potrzebowała rodząca kobieta.

Niecodzienna interwencja miała miejsce 25 czerwca 2020 roku. Na drodze krajowej numer 12 na wysokości miejscowości Benignów. Do pracujących policjantów podjechał kierowca citroena i poprosił o pomoc w dotarciu do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim z rodzącą żoną. Policjanci bez wahania zdecydowali o pilotażu samochodu. Pomimo dużego natężenia ruchu, kierowcy innych pojazdów widząc radiowóz na sygnałach, wzorowo utworzyli korytarz życia, dzięki któremu rodząca kobieta, w eskorcie policjantów mogła bezpiecznie dojechać do celu. W Piotrowie Tryb. do opczyńskich mundurowych, dołączyli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji i wspólnie eskortowali citroena do pobliskiego szpitala. Młodym rodzicom, życzymy samych wspaniałych chwil z synkiem i radości z jego wychowania.

(KWP w Łodzi / kp)