80-latek poszedł na grzyby, złamał nogę, nie był w stanie wrócić do domu. Z pomocą przyszli policjanci z Elbląga Data publikacji 26.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Elbląga szukali zaginionego w lesie 80-latka. Mężczyzna poszedł na grzyby i tam nieszczęśliwie złamał nogę. Nie był w stanie wrócić o własnych siłach do domu. Potrzebna była pomoc. W środku lasu odnaleźli go policjanci, kilka kilometrów od zabudowań. Akcja przyniosła szczęśliwy finał. Senior trafił pod opiekę lekarzy.

Interwencja miała miejsce w czwartek (25.07.2020r.) za cmentarzem Dębica w Elblągu. Mężczyzna wyszedł na grzyby przed godz. 14:00. Wszedł głęboko w las i tam zdarzył mu się wypadek - złamał nogę. Nie mógł poruszać się dalej o własnych siłach. Na szczęście miał przy sobie telefon i zanim wyładowała mu się bateria zdążył zadzwonić pod 112. Na miejsce przyjechała karetka. Ratownicy nie byli jednak w stanie zlokalizować seniora. Potrzebna była pomoc specjalistów od takich zadań. Na miejsce dojechali policyjni przewodnicy psów i po chwili weszli w las jeszcze głębiej. Przez półtorej godziny przedzierali się przez chaszcze i w rezultacie znaleźli mężczyznę. Był wycieńczony i kontuzjowany ale przytomny. Policjanci wspólnie z ratownikami przetransportowali go na noszach do karetki. Trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy. Pomoc przyszła w samą porę.

sierż. szt. Paweł Janczuk i sierż szt. Maciej Lewandowski

Niech powyższa historia będzie przestrogą dla wszystkich, którzy wybierają się na grzybobranie.

Przypominamy! Aby z wyprawy do lasu przywieźć, poza pełnym koszem grzybów, tylko pozytywne wspomnienia, warto pamiętać o kilku prostych, ale istotnych zasadach bezpieczeństwa: • w miarę możliwości zapewnij sobie towarzystwo, w ten sposób w razie wypadku możesz liczyć na szybką pomoc;

• będąc pierwszy raz w danym miejscu, dobrze jest zapamiętać charakterystyczne elementy, które ułatwią drogę powrotną;

• zabierając ze sobą dziecko bądź osobę starszą do lasu, nie pozwalaj jej na oddalanie się od ciebie, miej je zawsze w zasięgu wzroku;

• warto żeby ktoś z domowników wiedział w jakie miejsce się wybierasz; podaj też przybliżony czas powrotu;

• miej przy sobie naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w chwili zgubienia się, mogą okazać się bardzo pomocne; telefon komórkowy pomoże odczytać twoją lokalizację oraz możesz skorzystać z aplikacji telefonu, która wskazuje twoją lokalizację rodzinie;

• stosuj się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu;

• gdy wybierasz się na dłużej do lasu, zabierz ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, wodę oraz coś do jedzenia;

(js/tm)