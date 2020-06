Nietrzeźwy sternik i jego pasażerowie. 31-latek zatrzymany na jeziorze ełckim Data publikacji 29.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ełccy policjanci interweniowali wobec nietrzeźwego 31-latka, który łodzią motorową pływał po Jeziorze Ełckim. Nieodpowiedzialny sternik miał 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna zabrał na pokład dwie osoby, które również piły alkohol. Ze swojej bezmyślności i złamania prawa będzie tłumaczył się przed sądem.

Podczas minionego weekendu policyjni wodniacy z Ełku interweniowali wobec nietrzeźwego mężczyzny, który pływał łodzią motorową na Jeziorze Ełckim. Jak wykazało badanie, 31-letni mieszkaniec Radomia miał wówczas 2 promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że mężczyzna alkohol pił będąc już na łodzi. Podobnie jak dwie inne osoby, które z nim pływały.

Policjanci przypominają, że sternik, który ma powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiada podobnie, jak nietrzeźwy kierowca samochodu. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

Apelujemy o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy, by nie wchodzić do wody będąc pod wpływem alkoholu. Przypominamy też, że pływanie żaglówkami, łódkami, kajakami czy rowerami wodnymi pod wpływem alkoholu jest karalne, ale przede wszystkim niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i innych osób wypoczywających nad wodą.

W 2019 roku na terenie powiatu ełckiego utonęło 6 osób. Jak wskazują policyjne ustalenia, znaczna część ofiar utonięć to osoby, które zanim znalazły się w wodzie piły alkohol. Woda to żywioł, który nie wybacza błędów. Zadbajmy o to, by w tym roku wakacje przebiegały bezpiecznie.

(KWP w Olsztynie/js)