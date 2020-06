Policjanci uratowali tonącego mężczyznę Data publikacji 29.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Miniony weekend uraczył nas piękną aurą i część Dolnoślązaków czas spędziła nad wodą. Niestety młody mieszkaniec Wrocławia zapomniał o zasadach bezpieczeństwa, jakie powinno się zachować zażywając kąpieli i postanowił przepłynąć wpław Odrę wcześniej spożywając alkohol. Na szczęście wycieńczonego pływaka zauważyli policjanci z komisariatu wodnego i go uratowali. Mężczyzna z objawami hipotermii trafił do szpitala.

Jeden z mieszkańców Wrocławia wybrał się w sobotę, 27.06.2020 r., nad Odrę. Tam spożywał alkohol, a następnie postanowił wpław przepłynąć rzekę. Nie zastosował jednej z podstawowych zasad zażywania kąpieli, czyli niewchodzenia do wody pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna w połowie trasy jaką obrał zaczął mieć problemy z utrzymaniem się na powierzchni. Widać było po nim wycieńczenie, a nurt rzeki w tym miejscu był bardzo silny. Patrolujący Odrę policjanci z Komisariatu Wodnego we Wrocławiu zauważyli skrajnie wyczerpanego pływaka. Podpłynęli do niego i uratowali go. Przetransportowany został na brzeg, gdzie funkcjonariusze udzieli mu pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym, że miał on objawy wychłodzenia, na miejscu pojawiała się załoga pogotowia ratunkowego, która z objawami hipotermii zabrała mężczyznę do szpitala. W tym przypadku dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów, finał historii jest szczęśliwy.

Zapamiętajmy:

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

Brak umiejętności pływania.

Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.

Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji!

Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.

Pływanie w miejscach zabronionych.

Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.

Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.

Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaka lub łodzi.

Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy w głównej mierze od nas samych!

(KWP we Wrocławiu/js)