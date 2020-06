Policjanci uratowali mężczyznę porażonego piorunem Data publikacji 29.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzebniccy policjanci uratowali życie mężczyźnie porażonemu przez piorun. Poszkodowany, który został trafiony przez wyładowanie atmosferyczne podczas pracy na polu, w momencie pojawienia się na miejscu funkcjonariuszy był nieprzytomny i nie dawał oznak życia. Mundurowi wykorzystując swoje doświadczenie oraz fachową wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzili skuteczną akcję reanimacyjną, dzięki której przywrócili 49-latkowi funkcje życiowe i mógł on zostać przekazany pod opiekę służbom medycznym. Determinacja policjantów, idąca w parze z ich umiejętnościami i specjalistyczną wiedzą, pozwoliła ocalić to co najcenniejsze – ludzkie życie.

28 czerwca br. około godziny 17:20 funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy otrzymali informację o bardzo niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w pobliżu miejscowości Strzeszów. 49-letni mężczyzna podczas wykonywania prac na polu został trafiony przez piorun. W wyniku porażenia, poszkodowany stracił przytomność i nie dawał oznak życia.

Policjanci zdając sobie sprawę, jak ważny jest czas w przypadku tej interwencji, niezwłocznie przemieścili się na miejsce zgłoszenia. Niestety w związku z charakterystyką terenu i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, dotarcie do rażonego piorunem mężczyzny było bardzo utrudnione. Ostatnie 500 metrów mundurowi pokonali biegiem, ponieważ radiowóz nie był w stanie poradzić sobie z grząskim podłożem. Po dotarciu do poszkodowanego funkcjonariusze przystąpili do akcji ratunkowej. 49-latek leżał na ziemi nieprzytomny, bez wyczuwalnych funkcji życiowych, a na jego klatce piersiowej oraz kończynach dolnych widoczne były ślady poparzeń. Policjanci wraz z jednym ze świadków rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.

Intensywne i profesjonalnie prowadzone działania ratunkowe przyniosły pożądany efekt – mężczyźnie udało się przywrócić oddech oraz krążenie. W międzyczasie na miejscu pojawili się strażacy i ratownicy medyczni, którym poszkodowany został przekazany pod opiekę. 49-latek został następnie przewieziony doi szpitala, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc.

Ta sytuacja doskonale obrazuje, jak determinacja policjantów, idąc w parze z ich umiejętnościami i fachową wiedzą, pozwoliła po raz kolejny ocalić to co najcenniejsze – ludzkie życie.

(KWP we Wrocławiu / mw)