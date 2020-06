Insp. Jarosław Pasterski Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. Data publikacji 29.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosława Pasterskiego.

W poniedziałek (29 czerwca) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński powołał insp. Jarosława Pasterskiego na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Powołanie nastąpiło na wniosek Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka. Nowy szef lubuskich policjantów wstąpił w szeregi Policji w 1996 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał jako policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., zaangażowany w zwalczanie przestępczości kryminalnej. Od 2004 roku służył w Centralnym Biurze Śledczym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Szczecinie. W 2006 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Cztery lata później został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 został Naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2017 roku Komendant Główny Policji powołał insp. Jarosława Pasterskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 9 maja 2020 roku insp. Jarosław Pasterski powrócił do garnizonu lubuskiego, gdzie pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Insp. Jarosław Pasterski ma 48 lat, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Administracja w Zakresie Zarządzania Jednostką Organizacyjną w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Opracował: podkom. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.