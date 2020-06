Policjanci uratowali… myszołowa Data publikacji 29.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjną służbę charakteryzuje między innymi to, że nigdy nie można być pewnym tego, co w jej trakcie się wydarzy i komu policjantowi przyjdzie udzielać pomocy. Ostródzcy funkcjonariusze podczas służby zauważyli leżącego na drodze drapieżnego ptaka. Dzięki sprawnej i profesjonalnej pomocy ptak, jak się okazało myszołów, szybko trafił pod opiekę weterynarza.

Policjanci podczas służby często spotykają się z nietypowymi i wyjątkowymi sytuacjami. Tak właśnie było w minioną sobotę (27.05.2020) rano. Funkcjonariusze ostródzkiej drogówki podczas przejazdu obwodnicą miasta zauważyli leżącego na jezdni ptaka. Zwierzę prawdopodobnie zostało potrącone przez samochód. Miało problemy z poruszaniem się, nie mogło wzbić się w powietrze.

Policjanci postanowili zaopiekować się ptakiem, ostrożnie podnieśli go i przewieźli do komendy. Wcześniej poinformowali o wszystkim oficera dyżurnego ostródzkiej komendy, który skontaktował się z pracownikiem Urzędu Gminy w Ostródzie. Ten przyjechał na miejsce, zabezpieczył ptaka, jak się później okazało myszołowa i przekazał go pod opiekę weterynarza.

(ab/tm)