Produkcja narkotyków udaremniona Data publikacji 29.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Zduńskiej Woli zatrzymali 24 czerwca br. dwóch mieszkańców gm. Zadzim. Mężczyźni na terenie swoich posesji produkowali i posiadali znaczne ilości już wyprodukowanych narkotyków oraz tzw. prekursory służące do produkcji środków psychotropowych. Sąd na wniosek Prokuratora zastosował wobec nich areszt na okres trzech miesięcy.

Policjanci ze zduńskowolskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Poddębicach prowadzą śledztwo dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających, ich wytwarzania oraz uprawy. Funkcjonariusze zduńskowolskiego wydziału kryminalnego ustalili, gdzie mogą być zlokalizowane miejsca produkcji narkotyków. Doprowadziło to do zatrzymania dwóch mieszkańców gm. Zadzim w wieku 31 i 40 lat. Pod adresami, gdzie zamieszkiwali, policjanci dokonali przeszukań. W trakcie przeprowadzonych czynności funkcjonariusze odnaleźli substancje i urządzenia niezbędne do produkcji i uprawy narkotyków, co uwidoczniło skalę prowadzonej przez zatrzymanych działalności przestępczej. W pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych i pojazdach mężczyzn ujawniono duże ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w postaci: amfetaminy, kokainy, substancji psychotropowej MDMA i marihuany. Policjanci odkryli również 45 rosnących krzaków konopi w różnej fazie wzrostu oraz susz marihuany. Łącznie zostało zabezpieczonych ponad 2,3 kg i 360 tabletek środków odurzających. Sąd na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Poddębicach aresztował zatrzymanych na okres trzech miesięcy. Odpowiedzą za posiadanie i wytwarzanie znacznych ilości narkotyków, co zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

(KWP w Łodzi / kp)