Policjant w drodze na służbę zatrzymał złodzieja Data publikacji 30.06.2020

Wczoraj, 29.06.2020 r. po godz. 13.00, policjant z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego białostockiej komendy Policji jadąc na służbę zauważył zauważył uciekającego mężczyznę i biegnącego za nim pracownika ochrony. Mężczyzna wołał o pomoc chcąc zatrzymać złodzieja. Mundurowy bez chwili zastanowienia przystąpił do działania. Zajechał drogę uciekającemu mężczyźnie, odcinając mu możliwość ucieczki. Dzięki temu pracownik ochrony dogonił uciekiniera, który zaczął go szarpać i odpychać. Funkcjonariusz obezwładnił młodego mężczyznę. Zatrzymany 29-latek chwilę później trafił w ręce patrolu, a policjant mógł spokojnie jechać na służbę. Jak ustalili mundurowi, łupem 29-latka padły 3 butelki alkoholu. Towar został odzyskany i wrócił do sklepu.

Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)