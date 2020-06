Policjanci po pościgu odzyskali skradzioną ciężarówkę - 39-latek aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 30.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierujący ciężarowym DAFem, który nie reagował na sygnały dawane przez policjantów i stwarzał zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, został zatrzymany w bezpośrednim pościgu przez żagańskich policjantów. Jak się okazało, samochód ciężarowy wart 150 tys. złotych został skradziony. Ponadto 39-latek kierował na zakazie i był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Został aresztowany na trzy miesiące.

W sobotę, 27 czerwca br., żagańscy policjanci otrzymali zgłoszenie, o kierującym pojazdem ciężarowym, który jechał całą szerokością jezdni. Funkcjonariusze udali się aby sprawdzić trasę, którą miał poruszać się ten pojazd. Na trasie Trzebów - Żagań zauważyli samochód odpowiadający opisowi zgłoszenia. Postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej - ten mimo wydanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu, nie reagował i w niebezpieczny sposób kontynuował jazdę. Po bezpośrednim pościgu policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego. Szybko okazało się, że pojazd którym kierował został skradziony w maju na terenie powiatu żarskiego. Jego wartość oszacowano na 150 tys. złotych. Mężczyzna kierował mimo cofniętych uprawnień i zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, posiadał przy sobie metamfetaminę oraz był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. W poniedziałek, 29 czerwca br., Sąd Rejonowy w Żaganiu zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

39-letni mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia paserstwa, niezatrzymania się do kontroli drogowej, stosowanie przemocy wobec funkcjonariusza publicznego w celu zaniechania prawnej czynności służbowej, kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień i zakazie kierowania pojazdów mechanicznych, a także posiadania przy sobie substancji psychotropowej. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / dk)