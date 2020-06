Za kierownicą pijany 17-latek bez uprawnień, w aucie 6 osób bez zapiętych pasów Data publikacji 30.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki interwencji policyjnych wywiadowców być może nie doszło do tragedii. Policjanci na jednej z ulic Gdańska zatrzymali pijanego 17-letniego kierującego oplem, z którym podróżowało sześciu pasażerów. 13, 14, 17 i 19-latkowie nie mieli zapiętych pasów, kierowca auta nie miał uprawnień do kierowania. Wśród pasażerów był również poszukiwany 17-latek, który po interwencji trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zatrzymane osoby doprowadzono do komisariatu i powiadomiono ich rodziców. Policjanci skierują sprawę do sądu rodzinnego. Dodatkowo odpowiedzialności karnej nie uniknie najstarszy pasażer samochodu, który udostępnił alkohol małoletnim.

Policyjni wywiadowcy z Gdańska po godzinie pierwszej w nocy zauważyli przy ul. Marynarki Polskiej kierowcę opla, który przewoził zbyt dużą liczbę pasażerów. Policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej, podczas której okazało się, że za kierownicą pojazdu siedział pijany 17-latek. Kierowca nie miał uprawnień do kierowania ani polisy OC, ponadto wiózł w aucie 6 osób, bez zapiętych pasów. Wśród pasażerów pojazdu, którzy byli w wieku od 13 do 19 lat, był 17-latek poszukiwany w celu doprowadzenia go do placówki wychowawczej oraz osoby niepełnoletnie, które były pod wpływem alkoholu.



Policjanci zatrzymali 17-latka za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, badanie alkomatem wykazało, że kierowca ma ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci powiadomili o sprawie opiekunów nieletnich, którzy przyjechali po swoje dzieci do jednostki policji. W ich obecności policjanci sprawdzili trzeźwość nieletnich. Troje z nich miało w organizmie od 0,2 do ponad promila alkoholu w organizmie.



Wczoraj (29.09.2020 r.) po południu policjanci przesłuchali najstarszego, 19-letniego pasażera. Policjanci ustalili, że 19-letni mieszkaniec Gdańska udostępnił samochód pijanemu 17- latkowi, a wcześniej kupił alkohol, którym częstował młodszych znajomych.



Mężczyzna najprawdopodobniej usłyszy zarzut rozpijania małoletnich, dostarczając im alkohol i ułatwiając jego spożycie. Za to przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do lat 2. Policjanci dokumentację w tej sprawie przekażą również do sądu i skierują wniosek o wgląd sądu w sytuację rodzin nieletnich.

(KWP w Gdańsku / kp)