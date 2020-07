Ruszył konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK” Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” wystartował konkurs plastyczno – filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK”, którego celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających nad wodą oraz poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zachęcamy do nagrania max. 60-sekundowego spotu, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą, w wodzie lub w jej okolicy, pokazania wszystkim jak można zdrowo oraz aktywnie spędzać wolny czas i wygrania atrakcyjnych nagród.

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi czas wypoczynku oraz rekreacji w wodzie i nad wodą. W tym okresie niestety dochodzi również do większej liczby utonięć. Mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie i na terenach przywodnych, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje po raz czwarty ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Inicjatywa poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą i ma na celu propagowanie właściwego zachowania w rejonie akwenów, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć i utonięć zarówno wśród najmłodszych, jak i osób dorosłych. Akcja będzie realizowana do końca września br. w miejscach letniego wypoczynku (kolonie, obozy, ośrodki rekreacji), jak również na piknikach, festynach i spotkaniach plenerowych. Szczególnie zintensyfikowane działania będą miały miejsce na terenach obszarów wodnych. Jak co roku policjanci przypominać będą wszystkim wypoczywającym nad wodą (również wędkarzom) o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Akcja została wpisana do Harmonogramu działań na rok 2020 w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Partnerem w projekcie jest Fundacja PZU.

Na potrzeby tych działań zostały opracowane kieszonkowe informatory, które nakłaniają m.in. do korzystania ze strzeżonych kąpielisk, stosowania się do obowiązujących na nich znaków oraz dostosowania rodzaju aktywności do indywidualnych możliwości i umiejętności, nie tylko podczas rekreacji nad wodą, ale także podczas innych form wypoczynku letniego.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” wystartował konkurs plastyczno – filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK”, którego celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających nad wodą oraz poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 30 września 2020 r. max. 60-sekundowego spotu filmowego promującego bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą lub pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką oraz koniecznie wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez pełnoletniego opiekuna zespołu na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

z dopiskiem „Artystyczny przeWODNIK”.

Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, bieżące wydarzenia, harmonogramy imprez towarzyszących działaniu w całym kraju, quizy, porady oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda. Zachęcamy wszystkich do systematycznego odwiedzania jej w trakcie trwającego sezonu wakacyjnego.

Wielu z nas także skorzysta z aktywności fizycznej i czas wakacyjny spędzi nad wodą. Nie pozwólmy jednak na to, aby zbytnia beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich. Chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, odpowiedzialni jesteśmy za bezpieczeństwo swoje i innych.

Policjanci po raz kolejny przypominają i apelują:

Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu.

Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam m.in. kara grzywny, ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i dla innych amatorów wodnych atrakcji.

Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub załóżmy bojkę na szelkach.

Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.

Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.

Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętajmy o założeniu kapoka.

Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod stałą opieką dorosłych.

Zażywając kąpieli słonecznych nad wodą zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby lub właściwe służby.

Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody zmoczmy nią klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego.

Nie wolno pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

Uważajmy na „dzikie kąpieliska”, nierzadko mają nieznane dno i głębokość.

PAMIĘTAJMY!

Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik wodny.

(Biuro Prewnecji KGP / mw)